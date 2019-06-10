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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 23:40 | Son Güncelleme

Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Hakan Aydemir de üzerine atılı suçlamaları reddederek ikametinde ele geçirilen 1 dolara ilişkin savunma yaptı. Sanık Aydemir, polislerin usulsüz arama yaptığını savunarak, "Benim 1 dolarım yok. Bana ait değil. Evdeki paraların içinden tespit edildiğine inanmıyorum." dedi.

Aydemir, cep telefonunda tespit edilen Tango uygulamasını, çapkınlık yapmak için kullandığını ve bekar olduğunu, kendisine yeni bir telefon alınca uygulamayı silip bu telefonu babasına verdiğini ileri sürdü.

Savunma yapan sanıklardan eski üsteğmen Harun Oduncu, Atatürk Havalimanı'ndaki kontrol kulesini askerleri yönlendirerek zapt ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sanık Oduncu, hakkında ceza istenen mütalaaya katılmadığını belirttiği savunmasında şunları söyledi:

"Araçları havalimanında durdurduğum, yönlendirdiğim ve vatandaş girişini engellediğim iddia ediliyor. Bu yönde en ufak bir eylemim olmadığı kamera kayıtları ve sanık ifadeleriyle de sabittir. Tabur komutanı Serbülent Eken’in emriyle havalimanındaki terör saldırısına karşı kulenin emniyetini almak amacıyla, havalimanı personeliyle kuleye çıktığımı daha önceki savunmalarımda belirtmiştim. O esnada verilen emirden şüphelenmedim. Çünkü 2 hafta önce havalimanında terör saldırısı olmuştu. Şu an böyle bir emir gelse şüphelenirim. Beraatimi istiyorum."

Duruşmaya yarın sanıkların esasa ilişkin beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

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