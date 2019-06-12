FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Tutuklu sanıklardan eski kurmay albay Ömer Korkut, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti. FETÖ üyesi olmadığını ileri süren sanık Korkut, ilk aşamadan beri yaptığı savunmalarla iddianamedeki iddialara yanıt verse de mütalaada da aynı iddialar ile karşılaştığını savundu.

Sanık Korkut, "Bir yılı aşkın süredir devam eden yargılama neticesinde ne yazık ki bir arpa boyu yol alamadığımızı üzülerek belirtmek isterim. Elinizdeki mevcut dosyaya göre siz de çok iyi biliyorsunuz ki ben hiçbir örgüt üyesi değilim. İddia makamı mütalaada beni bir terörist gibi göstermek için aslı olmayan iddialarda bulunmuştur." dedi.