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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 23:46 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Tutuklu sanıklardan eski kurmay albay Ömer Korkut, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti. FETÖ üyesi olmadığını ileri süren sanık Korkut, ilk aşamadan beri yaptığı savunmalarla iddianamedeki iddialara yanıt verse de mütalaada da aynı iddialar ile karşılaştığını savundu.

Sanık Korkut, "Bir yılı aşkın süredir devam eden yargılama neticesinde ne yazık ki bir arpa boyu yol alamadığımızı üzülerek belirtmek isterim. Elinizdeki mevcut dosyaya göre siz de çok iyi biliyorsunuz ki ben hiçbir örgüt üyesi değilim. İddia makamı mütalaada beni bir terörist gibi göstermek için aslı olmayan iddialarda bulunmuştur." dedi.

Havalimanında, bulunduğu araçtan inerek havaya ateş etmediğini, olaydan 6 gün sonra düzenlenen ekspertiz raporlarıyla bu durumun ispatlandığını ileri süren Korkut, "Merminin aracın içinden tavan kısmına isabet ettiği belirlenmiştir. Yanlış ellere geçmesin diye araçtan indiğim sırada aracın içinden aldığım silah kendi kendine ateş almış, tavana isabet etmiştir. Ayrıca 'Aracı vatandaşların üzerine sürün' diye bir emir vermedim. Olay gecesinde anormal kimseyle görüşmedim. Tüm görüşmelerim mesai arkadaşlarımladır. Böyle bir günde ve gecesinde Türkiye ortalamasında herkesin günlük telefon görüşmesiyle karşılaştırıldığında, yaptığım görüşmelerin azlığı garip değil midir?" şeklinde konuştu.

Sanık Korkut, ikametinden ele geçen delillere ilişkin de savunma yaparak, "Konutumdan alınan dijital materyallerin raporunu halen alamadık. İmaj alma tarihleri, bilgisayarımda bulunduğu iddia edilen Fetullah Gülen fotoğraflarının tarihinden bir hafta öncedir. Herhangi bir siteye girdiğinizde, bazı fotoğraflar çerez adı altında cihaza kaydolabilir. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya yarın sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

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