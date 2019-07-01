FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

Müvekkillerinin FETÖ üyesi olmadığını, suç teşkil edecek bir eylemde bulunmadığını ve emir komuta zinciri kapsamında hareket ettiğini iddia eden bazı avukatlar, sanıkların beraatlerini talep etti.

Bazı avukatlar, havalimanına giden müvekkillerinin darbe girişimi olduğunu anladıklarında geri dönmek için uğraştığını, kimseye ateş etmediğini, kimseyi yaralamadığını, darbe girişiminde bulunmadığını ileri sürdü.

Duruşma, yarına ertelendi.

- Mütalaadan

Esas hakkındaki mütalaada, eski Kurmay Albaylar Barbaros Akça, Ömer Korkut ve Mustafa Kol, eski Kurmay Yarbay Serbülent Eken, eski Albay Yusuf Özdemir ile eski Binbaşılar İsa Öztürk ve Yusuf Yenihayat'ın da aralarında olduğu 150 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, 5 sanık hakkında bu suçla ilgili kasten hareket etmediği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi istendi.

Eski Başçavuş Aslan Özkan'a "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası verilmesi istenen mütalaada, eski sözleşmeli erler Muhammed Ömer Saldanlı, Yasin Keçeli ve Metin Uçar'a da "kasten öldürme" suçundan müebbet, 4 kez de "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 36'şar yıldan 60'ar yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Mütalaada, eski Binbaşı Yusuf Yenihayat'ın 8 kez "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 72 yıldan 120 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.