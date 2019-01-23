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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 21:01 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti, 13 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verdi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı davada, 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanıkların ve avukatların talepleri alındı.

Tutuklu sanıklar suça karışmadıklarını iddia ederek, tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin darbe kastıyla hareket etmediğini savunarak, sanıkların tahliyelerini istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, mevcut suçun değişme ihtimali, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, savunmalarının alınmış olması gibi gerekçeleri dikkate alarak, tutuklu 13 sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

Tutuklu 64 sanığın bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak, görüntülerin analizinin yapılmasını ve ateş eden sanıkların belirlenmesini istedi.

Tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı darbe girişimi FETÖ

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