FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında kararın açıklanması

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Mehmet Alagöz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında açıklanan karara ilişkin, ''Biz bugün en azından sanıkların hem anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan hem de şehitlerimize, gazilerimize karşı yaptıkları eylemlerden dolayı ceza almasından memnunuz.'' dedi.

Alagöz, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasının ardından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyledi.

İstanbul'daki darbe davalarında, şehit ve gazilerin bulunduğu son dava olan Atatürk Havalimanı davasında kararın çıktığını anımsatan Alagöz, şöyle devam etti:

''Çok şükür bu günleri gördük. Darbe girişiminden bu yana 3 yıl geçmesine rağmen 3 yıl içerisinde İstanbul'daki ilk derece mahkemelerindeki süreç tamamlanmış oldu. Biz bugün en azından sanıkların hem anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan hem de şehitlerimize, gazilerimize karşı yaptıkları eylemlerden dolayı ceza almasından memnunuz. Tabii beraat kararları var, ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar var. O kararlara karşı da yasal süreçleri sonuna kadar takip edeceğiz. İstinaf ve Yargıtay süreci olacak.''