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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 150 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 150 sanığa ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talebinde bulundu.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 63 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Bir kısım müştekiler ve Cumhurbaşkanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Eski kurmay albaylar Barbaros Akça, Ömer Korkut ve Mustafa Kol, eski Kurmay Yarbay Serbülent Eken, eski Albay Yusuf Özdemir ile eski binbaşılar İsa Öztürk ve Yusuf Yenihayat'ın da aralarında olduğu 150 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, 5 sanık için ise bu suçla ilgili kasten hareket etmediği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmesini istedi.

Eski başçavuş sanık Aslan Özkan'a "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası verilmesini isteyen savcılık, eski sözleşmeli erler Muhammed Ömer Saldanlı, Yasin Keçeli ve Metin Uçar'a da "kasten öldürme" suçundan müebbet, 4 kez de "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 36'şar yıldan 60'ar yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mütalaada, eski binbaşı Yusuf Yenihayat'ın 8 kez "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 72 yıldan 120 yıla kadar hapisle cezalandırılası istendi.

Savcılık mütalaasında, yeterli ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle iki sanığın tüm suçlardan beraatini isterken, 50 sanığa ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan altışar yıldan 307'şer yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Mütalaada, 8 sanığın "ağırlaştırılmış yaralama" suçundan altışar yıla kadar, 15 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 14'er yıla kadar, 18 sanığın "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya el koyma" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar, bazı sanıkların da "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçundan ikişer yıldan beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi

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