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FETÖ’nün Avrupa yapılanmasına ortak operasyon: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 13:06 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığındaki Avrupa yapılanması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 zanlıdan 10’u Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.FETÖ’nün "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 10’u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığındaki Avrupa yapılanması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 zanlıdan 10’u Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
FETÖ’nün "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 10’u yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ByLock programı üzerinden yapılan yazışmalara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Dışişleri Bakanlığında halen görevde olan 5 kişi ve Bakanlıkla ilişiği kesilmiş diğer zanlılara yönelik Ankara merkezli, İstanbul ve Bursa illerinde operasyon düzenledi.

Pazarlamacılar grubunda olanlar
Soruşma çerçevesinde araştırmayı derinleştiren polis ekipleri, örgütün Dışişleri Bakanlığı "mahrem imamı" E.Ş. isimli zanlı tarafından oluşturulan "Pazarlamacılar" adı altında bir ByLock grubunu tespit etti. Ele geçirilen bilgiler ışığında söz konusu gruptakilerle ilgili bilgiler Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle paylaşıldı. Kimlikler tek tek tespit edildikten sonra operasyon için düğmeye basıldı. Zanlılar arasında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Riyad, Berlin ve Paris büyükelçiliklerinde görev yapanlarla, önceki dönemlerde Avrupa’nın belli başlı yerlerinde büyükelçiliklerde görevi olan sonrasında Ankara’da görevine devam eden zanlılara rastlandı.

4 aydır yürütülen gizli takip
Mali Şube ekiplerince, Dışişleri Bakanlığı arasında yaklaşık 4 aydır yürütülen soruşturma gizli tutuldu. Şüphelilerin arasında ByLock grubundaki herkesle irtibatı olan ve Almanya’da yaşadığı tespit edilen Alman-Türk çifte vatandaşlığı olan biri daha belirlendi. Bu zanlının da FETÖ’nün Avrupa sorumlusu olduğunun düşünüldüğü ifade edildi.

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