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FETÖ'nün avukat yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 20:42 | Son Güncelleme

FETÖ’nün avukat yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 52 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ’nün avukat yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 52 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Aralarında örgütün ‘yargı imamı’ olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de arasında bulunduğu sanıkların 21'i 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. 15 sanığın beraat ettiği davada, 16 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Rasim Kuseyri ve Ali Fuat Babatan’a ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, aynı suçtan, sanıklar Abdulkadir Ceylani Özgül, Cemalettin Karadaş, Çağlayan Erginay, Hasan Basri Aksoy, Mehmet Deveci, Süleyman Sallı, Şaban Yağcı’ya 7 yıl 6 ay, sanıklar Hüseyin Mehan, İbrahim Temur, İsmail Yıldırım, Mehmet Derdiyok, Murat Araç, Ömer Karadeniz'e 6 yıl 10 ay 15 gün, sanıklar Muhammet Ali Özdel, Eren Babahanoğlu, Fuat Yüksel, İbrahim Löklüoğlu, Sait Şahan ve Mücahit Kozan’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

15 SANIĞA BERAAT KARARI

Mahkeme heyeti, sanıklar Adem Tüysüz, Ahmet Yazıcı, Ali Bezci, Çağatay Sakaoğlu, Devlet Deveci, Eyüp Can Candaş, Eyüp Ağaoğulları, Hasan Yavuz Seyidoğlu, İsmail Uyar, İsmail Yeşilova, Kadir Kocalar, Kerim Yurttaş, Mehmet Demir, Murat Aktaş ve Sedat Oğuz’u tüm suçlamalardan suçsuz bularak beraat ettirdi.

Mahkeme, aralarında Fetullah Gülen’in avukatı Nurullah Albayrak’ın da bulunduğu 14 firari sanık ile savunmaları alınmayan Muhammet Gökhan Kılıç ve Adnan Şeker’in dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

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