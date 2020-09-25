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FETÖ’nün avukat yapılanmasında gözaltına alınan 36 şüpheli adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY’nin avukat yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 60 şüpheliden 36’sı adliyeye sevk edildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin avukat yapılanmasına yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında 32 avukat ile hala hukuk fakültesinde okuyan ya da hukuk fakültesini bitirip de başka işler yapan kişilerin de olduğu 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY’nin avukat yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 60 şüpheliden 36’sı adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin avukat yapılanmasına yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında 32 avukat ile hala hukuk fakültesinde okuyan ya da hukuk fakültesini bitirip de başka işler yapan kişilerin de olduğu 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Geçen salı İzmir merkezli 19 ilde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, 60 kişi gözaltına alındı. Aralarında TSK’da görevli teğmen A.A.’nın da olduğu, Hukuk Fakültesinde okudukları tarihlerden itibaren örgütle irtibatlı oldukları, öğrencilik döneminde de örgütün hücre evlerinde kaldıkları, birçoğunun kapatılan Bank Asya’da hesabının olduğu tespit edilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken başka illerde olan ve adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin ifadesinin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındığı öğrenildi. İfadelerin ardından 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 15 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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