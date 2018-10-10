FETÖ'nün 'avukatlar imamı'na 18 yıl 10 ay hapis

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'Türkiye avukatlarının imamı' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Şenel Somuncu'ya, 18 yıl 10 ay 24 gün hapis cezası verildi.

FETÖ'nün 'Türkiye avukatlarının imamı' olduğu iddia edilen Şenel Somuncu, 10 Eylül 2016'da, Tokat'ta yakalanıp, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Somuncu hakkında, Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün sonuçlanan davanın duruşmasına, tutuklu sanık Şenel Somuncu ve avukatı katıldı. Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şenel Somuncu'ya, 18 yıl 10 ay 24 gün hapis cezası verdi.

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