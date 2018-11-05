FETÖ'nün avukatlardan sorumlu imamı yakalandı

Tayfur KARA/ SAMSUN,(DHA) - SAMSUN'da FETÖ/PDY'nin avukatlardan sorumlu imamı olduğu belirlenen S.C., saklandığı gaybubet evinde yakalandı.
Samsun'da İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, Atakum ilçesi Büyükomca Mahallesi'nde bulunan gaybubet evinde saklandığı tespit edillen S.C., takibe alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'avukatlardan sorumlu imam' olduğu belirlenen, 4 'ByLock' kaydı bulunduğu ve 34 bin 371 erişimi tespit edilen S.C., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Aynı zamanda FETÖ'ye bağlı müzahir kurumlarda yönetici pozisyonunda görev aldığı ve Bank Asya'da birçok hesap artırım hareketinde bulunduğu belirtilen S.C., emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı
ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk yorum
Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor
Son dakika! Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor
2018 Yeryüzü Güzeli belli oldu! Bakın birinci aralarından hangisi kim seçildi?
Bunlar Çin'den başka yerde yok!
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
İnsan dışkısında ilk kez 10 farklı plastik tespit edildi
Aldığında bu haldeydi! Aylarca çalıştı, o eve bir de şimdi bakın
Yıllardır konuşuluyordu... Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X sonunda geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum