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FETÖ'nün avukatlardan sorumlu imamı yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Samsun'da FETÖ/PDY'nin avukatlardan sorumlu imamı olduğu belirlenen ve gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen S.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

TUTUKLANDI
Samsun'da FETÖ/PDY'nin avukatlardan sorumlu imamı olduğu belirlenen ve gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen S.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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