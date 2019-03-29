Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "yargı imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 52 avukatın yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı. Sanıklar ve avukatlarının, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını yapmalarının ardından mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi. Yaklaşık iki saatlik aranın ardından heyet kararını açıkladı. Buna göre yargı imamı olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri ve Ali Fuat Babatan'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Aynı suçtan sanıklar Abdulkadir Ceylani Özgül, Cemalettin Karadaş, Çağlayan Erginay, Hasan Basri Aksoy, Mehmet Deveci, Süleyman Sallı ve Şaban Yağcı'ya 7 yıl 6 hapis cezası verilirken, Hüseyin Mehan, İbrahim Temur, İsmail Yıldırım, Mehmet Derdiyok, Murat Araç ve Ömer Karadeniz de 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı. Sanıklar Muhammet Ali Özdel, Eren Babahanoğlu, Fuat Yüksel, İbrahim Löklüoğlu, Sait Şahan ve Mücahit Kozan'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Adem Tüysüz, Ahmet Yazıcı, Ali Bezci, Çağatay Sakaoğlu, Devlet Deveci, Eyyup Can Candaş, Eyyüp Ağaoğulları, Hasan Yavuz Seyidoğlu, İsmail Uyar, İsmail Yeşilova, Kadir Kocalar, Kerim Yurttaş, Mehmet Demir, Murat Aktaş ve Sedat Oğuz'un beraatine karar verdi.

Sanıklar Muhammed Enes Ayhan, Furkan Şen, Hasan Hüseyin Tanrıverdi, Ali Yıldız, Mehmet Sürer ile terör örgütü elebaşı Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, Mustafa Onur Aslay, Mehmet Kasap, Hakan Yıldız, Talha Aksoy, Mustafa Dokumacı, Hayrettin Açıkgöz, Mustafa Kocadağ ve Melik Bayat ile savunmaları alınmayan Muhammet Gökhan Kılıç ve Adnan Şeker'in dosyaları ise ayrıldı. Ayrıca tutuklu sanıklar Abdulkadir Ceylani Özgül, Murat Araç ve Hasan Basri Aksoy adli kontrol şartıyla tahliye edildi. - Yargı imamı da sanıklar arasında İddianamede, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "anayasal düzeni ihlal" suçlarından cezalandırılması talep edilen sözde yargı imamı olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri, 22 Ağustos 2016'da yakalandı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Kuseyri'nin, ev aramasında bir dolarlık banknotlar bulundu. FETÖ'nün kapatılan finans kurumu Bank Asya'da, Kuseyri ve eşi Bedia Kuseyri'nin 4'er, çocuklarının adına ise 2'şer banka hesabı tespit edildi.