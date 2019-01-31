FETÖ’nün Azerbaycan sorumlusu adliyeye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Azerbaycan sorumlusu olduğu belirtilen İbrahim E., Ankara Adliyesine getirildi.
Azerbaycan tarafından Türkiye’ye iade edildikten sonra Ankara’ya getirilen İbrahim E., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. FETÖ’nün Azerbaycan sorumlusu olduğu belirtilen İbrahim E.’nin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
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