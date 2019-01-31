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FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasındaki kritik isim tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 18:55 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan ve MİT ile Azerbaycan güvenlik güçleri iş birliğiyle yakalanarak, Türkiye'ye getirilen İbrahim Eker, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan ve MİT ile Azerbaycan güvenlik güçleri iş birliğiyle yakalanarak, Türkiye'ye getirilen İbrahim Eker, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında, örgütün, Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu belirlenen, kapatılan Zaman Gazetesi'nin Azerbaycan'daki matbaasının sahibi İbrahim Eker hakkında daha önce yakalama kararı çıkarıldı. MİT tarafından yeri tespit edilerek takibe alınan İbrahim Eker hakkında Azerbaycan güvenlik güçlerine de bilgi verildi. MİT'in desteğiyle Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan İbrahim Eker, geçen hafta Türkiye'ye getirilerek emniyete teslim edildi.
Eker, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Eker, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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