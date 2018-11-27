İzmir'de askeri okuldayken ve mezun olduktan sonra astsubay rütbesiyle atandığı Sakarya ve Eskişehir'de, kendisinden sorumlu örgütün sözde imamlarının bulunduğunu anlatan R.K, bir önceki sorumlunun kendisini bizzat sonraki kente gelerek diğer sorumluya devrettiğini bildirdi.

Tutuksuz sanık R.K, ifadesinde, FETÖ üyeleri tarafından askeri liselere girmesi için özel olarak hazırlandığını ancak İzmir'deki Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunu kazandığını belirtti.

FETÖ ile 2004-2005 yıllarında lise birinci sınıfta okurken tanıştığına dikkati çeken R.K, lise son sınıfa geçtiğinde, örgütün sözde imamı "İlker" kod adlı Ş.A'nın kendisini askeri okul sınavlarına hazırladığını kaydetti.

- Kentten kente devir

Ş.A'nın, askeri okula gittikten yaklaşık 2 ay sonra kendisini ankesörlü bir telefondan aradığını belirten R.K, "İlker, İzmir'de olduğunu ve benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de şahsı eskiden tanıdığım için söylediği çay bahçesine gittim. İlker bana 'Seninle bundan sonra Süleyman abin ilgilenecek, hafta sonları seni arayacak ve sohbete çağıracak, bundan sonra ben gelmeyeceğim.' dedi. İlker bana baskı yapmasın diye kabul ettim ve oradan ayrıldım." ifadelerini kullandı.

- Örgütün gizliliği

R.K, askeri okuldan arkadaşı olan astsubay devreleri S.K.K. ve H.İ.Ö'nün de FETÖ/PDY içinde yer aldıklarını öne sürerek, şu bilgileri verdi:

"Eskişehir'e atandıktan 1-2 ay sonra Mahir/Tahir kod adlı şahısla biraz sohbet ettik. Bu konuşmamızda bana ev konusunda ne yapacağımı, ev arkadaşı olarak kiminle aynı evde kalmak istediğimi sordu. Kendisine S.K.K. ve H.İ.Ö'yle kalmak istediğimi söyleyince eğer bunlar bizden (örgütten) değilse bunun mümkün olmayacağını söyledi. Bu görüşmeden yaklaşık 1-2 hafta sonra abi beni ankesörlü numaraları üzerinden aradı, bir yere çağırdı."