FETÖ’nün Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı

Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen FETÖ’nün Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile Erbil sorumlusu Samet Güre, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün Bağdat sorumlusu olduğu tespit edilen Salih Fidan ile yine örgütün Erbil sorumlusu olduğu belirlenen Samet Güre hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı çıkarılmıştı. Fidan ve Güre, Ukrayna-Polonya sınırında kaçarken Ukrayna güvenlik güçlerince yakalanmış, ardından Ankara’ya getirilmişti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Fidan ve Güre’nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

