HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ’nün Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı

FETÖ’nün Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı

11.01.2021 19:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen FETÖ’nün Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile Erbil sorumlusu Samet Güre, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün Bağdat sorumlusu olduğu tespit edilen Salih Fidan ile yine örgütün Erbil sorumlusu olduğu belirlenen Samet Güre hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen FETÖ’nün Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile Erbil sorumlusu Samet Güre, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün Bağdat sorumlusu olduğu tespit edilen Salih Fidan ile yine örgütün Erbil sorumlusu olduğu belirlenen Samet Güre hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı çıkarılmıştı. Fidan ve Güre, Ukrayna-Polonya sınırında kaçarken Ukrayna güvenlik güçlerince yakalanmış, ardından Ankara’ya getirilmişti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Fidan ve Güre’nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
Tokat'ta yaşlı adam traktörüne tırmık takmak isterken canından olduTokat'ta yaşlı adam traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu
67 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 67?67 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 67?
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Ümitcan Uygun tutuklandı

Ümitcan Uygun tutuklandı

Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma

Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma

Adnan Oktar davasında karar açıklandı!

Adnan Oktar davasında karar açıklandı!

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı!

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

11 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Zeynep Şenpınar'ın katili boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'yla ilgili flaş gelişme

Zeynep Şenpınar'ın katili boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'yla ilgili flaş gelişme

Keşmir’de 5.1 büyüklüğünde deprem

Keşmir’de 5.1 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta yaşlı adam traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu

Tokat'ta yaşlı adam traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu

Amasya’da trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Korkunç olay! Ayağı raylara takılan şahsa tren çarptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.