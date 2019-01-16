FETÖ'nün 'bahçevanı'na 8 yıl 9 ay hapis cezası

ADANA, (DHA)- ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde üst düzey yöneticisi olan ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in 'bahçevan' diye adlandırdığı Kamuran Eryiğit, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi' diye adlandırdığı hücre evine polisin 12 Nisan 2018'de düzenlediği operasyonda, örgütün sözde üst düzey askeri imamı Kamuran Eryiğit ile birlikte H.S., M.Ö., E.G., M.Y., Ç.C. ve H.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden hukuk fakültesi öğrencisi H.K. itirafçı olarak, polise örgüt içindeki yapılanmayı anlattı, Toros Dağları'nda toprağa gömdükleri örgüt elebaşı Fethullah Gülen imzalı saatler olduğunu söyledi. Toprağa gömülü halde ele geçirilen saatlerin birinin Kamuran Eryiğit'e ait olduğu belirlendi. Ayrıca burada çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve pasaportun yanı sıra örgüt elebaşı Fethullah Gülen imzalı 4 saat ile 84 bin lira ele geçirildi.

DOSYASI AYRILDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in 'bahçevan' diye adlandırdığı Kamuran Eryiğit'in dosyası ayrıldı. Eryiğit hakkında, Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Örgütün devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilendiği belirlenen tutuklu sanık Kamuran Eryiğit, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Eryiğit savunmasında, tanık beyanlarını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kamuran Eryiğit'i 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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