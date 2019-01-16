HABER

FETÖ'nün 'bahçevanı'na 8 yıl 9 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 16:25 | Son Güncelleme

ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde üst düzey yöneticisi olan ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in 'bahçevan' diye adlandırdığı Kamuran Eryiğit, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün 'bahçevanı'na 8 yıl 9 ay hapis cezası

ADANA, (DHA)- ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde üst düzey yöneticisi olan ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in 'bahçevan' diye adlandırdığı Kamuran Eryiğit, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi' diye adlandırdığı hücre evine polisin 12 Nisan 2018'de düzenlediği operasyonda, örgütün sözde üst düzey askeri imamı Kamuran Eryiğit ile birlikte H.S., M.Ö., E.G., M.Y., Ç.C. ve H.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden hukuk fakültesi öğrencisi H.K. itirafçı olarak, polise örgüt içindeki yapılanmayı anlattı, Toros Dağları'nda toprağa gömdükleri örgüt elebaşı Fethullah Gülen imzalı saatler olduğunu söyledi. Toprağa gömülü halde ele geçirilen saatlerin birinin Kamuran Eryiğit'e ait olduğu belirlendi. Ayrıca burada çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve pasaportun yanı sıra örgüt elebaşı Fethullah Gülen imzalı 4 saat ile 84 bin lira ele geçirildi.
DOSYASI AYRILDI
Olayla ilgili soruşturma kapsamında, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in 'bahçevan' diye adlandırdığı Kamuran Eryiğit'in dosyası ayrıldı. Eryiğit hakkında, Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Örgütün devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilendiği belirlenen tutuklu sanık Kamuran Eryiğit, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Eryiğit savunmasında, tanık beyanlarını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Kamuran Eryiğit'i 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

FOTOĞRAFLI

FETÖ'nün 'bahçevanı'na 8 yıl 9 ay hapis cezasıFETÖ'nün 'bahçevanı'na 8 yıl 9 ay hapis cezasıFETÖ'nün 'bahçevanı'na 8 yıl 9 ay hapis cezası

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Acılı abla: Müebbet hapis, kardeşime doğum günü hediyesi olduAcılı abla: Müebbet hapis, kardeşime doğum günü hediyesi oldu
Terör operasyonunda toprağa gömülü esrar bulunduTerör operasyonunda toprağa gömülü esrar bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.