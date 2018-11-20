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FETÖ'nün "bahçıvanı"nın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "bahçıvan" olarak adlandırdığı, örgütün devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilenen üst yöneticisi olduğu öne sürülen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütü kurma ve yönetme'' suçundan dava açılan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "bahçıvan" olarak adlandırdığı, örgütün devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilenen üst yöneticisi olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Kamuran Eryiğit, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ilk önce tanık olarak beyanı alınan M.F.K, sanığı örgüt içerisinde "Hasan" adıyla tanığını belirterek, ''Kendisi 'Fatih eyaleti'nin abisiydi. Değişik evlerde kendisiyle sohbet toplantılarına katıldık. Bu toplantıların içeriği bölge talebe mesulleri ve üzerinde görev alan kişilere ilişkindi.'' ifadesini kullandı.

Savunması alınan sanık Eryiğit ise tanık beyanlarını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması nedeniyle tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Eryiğit'in mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki adrese 12 Nisan'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Kamuran Eryiğit ile H.S, M.Ö, E.G, M.Y. ve Ç.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Adresteki aramada, çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve pasaportun yanı sıra örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı 4 saat ile 84 bin lira ele geçirilmişti.

Örgüt elebaşı Gülen'in "bahçıvan" diye adlandırdığı, örgütün devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilenen üst yöneticisi olduğu belirtilen tutuklu Kamuran Eryiğit hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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