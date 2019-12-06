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FETÖ'nün Balıkesir emniyet yapılanması davasında 16 sanığa hapis cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 20:05 | Son Güncelleme

Davada yargılanan 19 sanıktan 16'sı, 6 yıl 10 ay 15 gün ila 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı - Bir sanığın beraat ettiği davada, iki kişinin de dosyaları ayrıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 19 sanıktan 16'sına hapis cezası verildi.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan 19 sanıktan bazıları, sanık yakınları ve avukatları katıldı.

Sanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdulkadir Çılman, Akın Güneri, Bülent Türk, Celaleddin Erimler, Cumhur Özyiğit, Hacı Mehmet Koca, İbrahim Kanyılmaz, Nuh Ali Yiğit, Salih Gölge, Salih Kilci, Savaş Tepecik, Tuncay Yayla, Yusuf Cankurt ve Zafer Irkıçatal'ın 6 yıl 10 ay 15 gün, Reşat İşçi'nin 6 yıl 3 ay, Bünyamin Kırlı'nın ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan fakat kesin delillere ulaşılmayan sanık Nihat Çulhaoğlu'nun ise beraatine karar verildi.

Mahkeme, diğer 2 sanığın dosyasını ayırdı.

Öte yandan firari sanık Bünyamin Kırlı'nın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

Mahkeme ayrıca ceza alan sanıklar hakkında daha önce konulan yurt dışı yasağının, hüküm kesinleşinceye kadar devamına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Emniyet FETÖ yapılanma

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