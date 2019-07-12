FETÖ'nün Balıkesir ve İstanbul'daki esnaf yapılanmasına yönelik operasyon

BALIKESİR (AA) - Balıkesir ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladıkları ve örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütünün ildeki sözde üst düzey yönetiminde bulunan şüpheliler arasında geçen "ByLock" yazışmalarında, hangi esnaftan ne kadar "himmet" adı altında para toplanacağının listesinin tutulduğu belirlenmişti.

Ayrıca, örgüte yardım eden ve daha önce kapatılan kuruluşların elektrik, su, telefon gibi faturalarının bir grup esnafa ödettirildiği, "himmet" parası toplanan bu kişilerin isimlerinin gizli tutulmasına özel bir önem verildiği, daha önce adli işlem görmedikleri ortaya çıkmıştı.