HABER

FETÖ'nün Balıkesir ve İstanbul'daki esnaf yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

Terör örgütüne finans desteği sağladıkları ve örgütün esnaf yapılanmasında bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye getirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladıkları ve örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütünün ildeki sözde üst düzey yönetiminde bulunan şüpheliler arasında geçen "ByLock" yazışmalarında, hangi esnaftan ne kadar "himmet" adı altında para toplanacağının listesinin tutulduğu belirlenmişti.

Ayrıca, örgüte yardım eden ve daha önce kapatılan kuruluşların elektrik, su, telefon gibi faturalarının bir grup esnafa ödettirildiği, "himmet" parası toplanan bu kişilerin isimlerinin gizli tutulmasına özel bir önem verildiği, daha önce adli işlem görmedikleri ortaya çıkmıştı.

Balıkesir'deki sözde esnaf yapılanması sorumlusunun, yabancı uyruklu kişi adına açılmış iletişim hattı kullandığı ve "ByLock" yazışmalarını bu hat üzerinden gerçekleştirdiği de tespit edilmişti.

Başsavcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından 9 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Balıkesir ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında FETÖ'nün Balıkesir'deki sözde esnaf yapılanması sorumlusunun da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Adıyaman’da uçak kazası tatbikatıAdıyaman’da uçak kazası tatbikatı
Cani Baba’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiCani Baba’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir esnaf FETÖ operasyon

En Çok Okunan Haberler

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca...

Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya ağır darbe

İstanbul'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var...

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var...

Atlas Okyanusunu geçti, Antalya'da ortaya çıktı!

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Çorum'da fırtına tarihi caminin minaresini yıktı

Bir il bu olayı konuşuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.