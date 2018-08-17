"FETÖ'nün Bangladeş'teki ticaret odası kapatıldı"

AHMET FURKAN MERCAN - Türkiye’nin Dakka Büyükelçisi Devrim Öztürk, Bangladeş'te FETÖ’ye karşı mücadelenin devam ettiğini belirterek, “Darbe girişiminden hemen sonra FETÖ’nün ticaret odasını kapattılar. FETÖ’yle iltisaklı kişiler ülkeden gönderiliyor.” dedi.
10. Büyükelçiler Konferansı için Ankara’da bulunan Büyükelçi Öztürk, Bangladeş ile Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.
Öztürk, Bangladeş'teki FETÖ’ye yönelik mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Darbe girişiminden hemen sonra FETÖ’nün ticaret odasını kapattılar. FETÖ’yle iltisaklı kişiler ülkeden gönderiliyor. Biz çok yakından takip ediyoruz." dedi.
FETÖ'nün ülkede 8 şubeli "çatı okulu" bulunduğunu ve henüz kapatılmadığını kaydeden Öztürk, okulun yönetiminin devralınmasının söz konusu olduğunu dile getirdi.
Türkiye Maarif Vakfı ile yakından çalıştıklarını belirten Öztürk, okulun yönetimini devralmak konusunda girişimlerde bulunduklarını ancak henüz devrin tamamlanmadığını söyledi.
Öztürk, "Maarif Vakfımızla toplantılar yaptık. Bangladeş eğitime ihtiyacı olan çok kalabalık bir ülke. Bu okullarda da 2 bine yakın öğrenci okuduğu için kapatmak istemiyorlar." diye konuştu.
Bangladeş’in Türkiye’ye uzak da olsa yakın tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olduğunu anlatan Öztürk, geçen yıl Myanmar’dan kaçan Arakanlı Müslümanlara ilk yardım eli uzatan ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığını kaydetti.
Öztürk, Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının bir milyona ulaştığına dikkati çekerek, Türkiye’nin bu krizde Bangladeş ile yakın ilişki kurarak Arakanlıların yanında olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Eski Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan yardımcıları ve bakanların, Arakanlı Müslümanları ilk ziyaret eden isimler olduğunu aktaran Öztürk, "Türkiye bu konuda ilk yardım elini uzatan ülkeler arasındadır." diye konuştu.
Büyükelçi Öztürk, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşunun Arakan'a yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini kaydeden Öztürk, "Önümüzdeki Kurban Bayramında da Bangladeş’e çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşları gelecek. Hem Bangladeş halkına hem de Arakanlılara yardımlarımız devam edecek.” ifadelerini kullandı.
Arakanlıların bir an önce memleketlerine dönmesi gerektiğini dile getiren Öztürk, “Bunu Bangladeş istiyor. Bangladeş, uluslararası toplumun Myanmar üzerinde baskı yapmasını istiyor. Myanmar’ın politikası yapıcı değil.” diye konuştu.
Öztürk, Türkiye’nin bu konuda Bangladeş’in yanında yer aldığını ve siyasi bir çözümün ihtiyaç haline geldiğini söyledi.
- "2012'de 5 milyar dolar ticari hacim hedefi konuldu"
İki ülkenin ekonomik ilişkilerini de değerlendiren Büyükelçi Öztürk, ticari hacmin son 5 yıldır 1 milyar dolar seviyesinde seyrettiğini aktardı.
Bangladeş’in ihracatının 700 milyon dolar, Türkiye’nin ise 300 milyon dolar civarında olduğunu kaydeden Öztürk, mal çeşitliliğinin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Hacmin artırılması kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) aktif çalıştığını aktaran Öztürk, Bangladeş’in ilk 10 ticari ortağı arasında Türkiye’nin yer aldığını dile getirdi.
Büyükelçi Öztürk, ticari hacmin artırılması ve çeşitlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, Bangladeş’in ticari ortakları arasında ilk 10’da yer alıyor. Potansiyelimiz daha fazlası. 2012’de ticari hacim olarak 5 milyar hedefi konulmuştu. Buna ulaşılamaması için hiçbir sebep yok. Bu konuda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor. Ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için çok büyük potansiyel var, tekstil konusunda doyurucu bir işbirliğimiz var." ifadelerini kullandı.
Dakka Büyükelçiliği’nin yeni binasının temelinin aralık ayında atıldığını anımsatan Öztürk, binanın 2019’un yaz mevsimine yetiştirilmesinin öngörüldüğünü belirtti.
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