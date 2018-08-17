HABER

"FETÖ'nün Bangladeş'teki ticaret odası kapatıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:53 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Dakka Büyükelçisi Devrim Öztürk: - "Darbe girişiminden hemen sonra FETÖ’nün ticaret odasını kapattılar. FETÖ’yle iltisaklı kişiler ülkeden gönderiliyor"

AHMET FURKAN MERCAN - Türkiye’nin Dakka Büyükelçisi Devrim Öztürk, Bangladeş'te FETÖ’ye karşı mücadelenin devam ettiğini belirterek, “Darbe girişiminden hemen sonra FETÖ’nün ticaret odasını kapattılar. FETÖ’yle iltisaklı kişiler ülkeden gönderiliyor.” dedi.

10. Büyükelçiler Konferansı için Ankara’da bulunan Büyükelçi Öztürk, Bangladeş ile Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Öztürk, Bangladeş'teki FETÖ’ye yönelik mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Darbe girişiminden hemen sonra FETÖ’nün ticaret odasını kapattılar. FETÖ’yle iltisaklı kişiler ülkeden gönderiliyor. Biz çok yakından takip ediyoruz." dedi.

FETÖ'nün ülkede 8 şubeli "çatı okulu" bulunduğunu ve henüz kapatılmadığını kaydeden Öztürk, okulun yönetiminin devralınmasının söz konusu olduğunu dile getirdi.

Türkiye Maarif Vakfı ile yakından çalıştıklarını belirten Öztürk, okulun yönetimini devralmak konusunda girişimlerde bulunduklarını ancak henüz devrin tamamlanmadığını söyledi.

Öztürk, "Maarif Vakfımızla toplantılar yaptık. Bangladeş eğitime ihtiyacı olan çok kalabalık bir ülke. Bu okullarda da 2 bine yakın öğrenci okuduğu için kapatmak istemiyorlar." diye konuştu.

Bangladeş’in Türkiye’ye uzak da olsa yakın tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olduğunu anlatan Öztürk, geçen yıl Myanmar’dan kaçan Arakanlı Müslümanlara ilk yardım eli uzatan ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığını kaydetti.

Öztürk, Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının bir milyona ulaştığına dikkati çekerek, Türkiye’nin bu krizde Bangladeş ile yakın ilişki kurarak Arakanlıların yanında olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Eski Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan yardımcıları ve bakanların, Arakanlı Müslümanları ilk ziyaret eden isimler olduğunu aktaran Öztürk, "Türkiye bu konuda ilk yardım elini uzatan ülkeler arasındadır." diye konuştu.

Büyükelçi Öztürk, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşunun Arakan'a yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini kaydeden Öztürk, "Önümüzdeki Kurban Bayramında da Bangladeş’e çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşları gelecek. Hem Bangladeş halkına hem de Arakanlılara yardımlarımız devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Arakanlıların bir an önce memleketlerine dönmesi gerektiğini dile getiren Öztürk, “Bunu Bangladeş istiyor. Bangladeş, uluslararası toplumun Myanmar üzerinde baskı yapmasını istiyor. Myanmar’ın politikası yapıcı değil.” diye konuştu.

Öztürk, Türkiye’nin bu konuda Bangladeş’in yanında yer aldığını ve siyasi bir çözümün ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

- "2012'de 5 milyar dolar ticari hacim hedefi konuldu"

İki ülkenin ekonomik ilişkilerini de değerlendiren Büyükelçi Öztürk, ticari hacmin son 5 yıldır 1 milyar dolar seviyesinde seyrettiğini aktardı.

Bangladeş’in ihracatının 700 milyon dolar, Türkiye’nin ise 300 milyon dolar civarında olduğunu kaydeden Öztürk, mal çeşitliliğinin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Hacmin artırılması kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) aktif çalıştığını aktaran Öztürk, Bangladeş’in ilk 10 ticari ortağı arasında Türkiye’nin yer aldığını dile getirdi.

Büyükelçi Öztürk, ticari hacmin artırılması ve çeşitlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, Bangladeş’in ticari ortakları arasında ilk 10’da yer alıyor. Potansiyelimiz daha fazlası. 2012’de ticari hacim olarak 5 milyar hedefi konulmuştu. Buna ulaşılamaması için hiçbir sebep yok. Bu konuda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor. Ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için çok büyük potansiyel var, tekstil konusunda doyurucu bir işbirliğimiz var." ifadelerini kullandı.

Dakka Büyükelçiliği’nin yeni binasının temelinin aralık ayında atıldığını anımsatan Öztürk, binanın 2019’un yaz mevsimine yetiştirilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
17 Ağustos Depremi'nde ölenler, mezarları başında dualarla anıldı17 Ağustos Depremi'nde ölenler, mezarları başında dualarla anıldı
İstanbul Valiliği'nde bayramlaşmaİstanbul Valiliği'nde bayramlaşma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Dakka Büyükelçisi Devrim Öztürk Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

Terör örgütü PKK'nın 7 lideri öldürüldü!

Terör örgütü PKK'nın 7 lideri öldürüldü!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu beldenin belediye başkanı gözaltında!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu beldenin belediye başkanı gözaltında!

Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!

Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!

Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!

Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.