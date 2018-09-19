HABER

FETÖ'nün bankasına para yatırıp, 'ByLock' kullanmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 17:59 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Eylül'de, İzmir merkezli Denizli ve Diyarbakır'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, FETÖ'nün kapatılan dernek ve sendikalarına üye olduğu ve öğretmenlik yaparken ihraç edildiği saptandı. Şüphelilerin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERSosyal medyada deprem olduSosyal medyada deprem oldu
Kurbanlık almak için hırsızlık yapmışlarKurbanlık almak için hırsızlık yapmışlar
Traktörden düşen işçi öldü, arkadaşları sağlık görevlilerine saldırdıTraktörden düşen işçi öldü, arkadaşları sağlık görevlilerine saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.