FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi davası

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin haklarında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamasıyla dava açılan 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılanmasına başlandı.
Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınları ile avukatları katıldı.
Sanık savunmalarının alınmasıyla başlayan duruşmada ifade veren ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi döneminde 4. Motorlu Piyade Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı olarak görev yapan yarbay Ahmet Ergüden, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Mahkeme başkanının, çocuklarının FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle kapatılan Aba Kolejine gönderilmesine ilişkin sorusu üzerine sanık Ergüden, "Haziran ayı başında Bayburt'a atamam yapılınca internetten baktığımda bir özel okul olduğunu gördüm.Devlet okuluna gönderme şansımız olmadığından okulun nasıl bir okul olup olmadığını araştırmadan okul müdürüyle telefonda görüştüm. Daha sonra Bayburt'a gelince okula gidip kaydını yaptırdım. Kayıt sürecinde okuldaki bir toplantı sonrasında yemek ikramları oldu. Yemek için okulun üst katında bulunan ve ayakkabılarımızı çıkararak girdiğimiz bir salona aldılar bizi. Buradaki yemek değişik geldiği için de fotoğrafını çekip eşime gönderdim" dedi.
Tutuklu sanıklardan Altan Demirbaş da vatan haini olmadığını ve kendisine FETÖ üyelerince kumpas kurulduğunu savundu. Demirbaş, "Ben o gece 1-2 tankın termal maksatlı hazırlanmasını istedim. Tanklar üzerinde kesinlikle mühimmat olmamasını söyledim" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonlardaki açıklamasının ardından himayesindeki erbaş ve erlerin toplanmasını istediğini belirten Demirbaş, bu hain kalkışmaya destek vermediğini ve vermeyeceğini bildirdiğini kaydetti.
Tutuksuz sanıklar M.N., A.Ç.,H.I. ve O.A'nın da savunmaları alındı.
Duruşmaya bugün devam edilecek.
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