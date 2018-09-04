HABER

FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 03:27 | Son Güncelleme

Haklarında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamasıyla dava açılan 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılanmasına başlandı

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin haklarında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamasıyla dava açılan 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılanmasına başlandı.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınları ile avukatları katıldı.

Sanık savunmalarının alınmasıyla başlayan duruşmada ifade veren ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi döneminde 4. Motorlu Piyade Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı olarak görev yapan yarbay Ahmet Ergüden, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme başkanının, çocuklarının FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle kapatılan Aba Kolejine gönderilmesine ilişkin sorusu üzerine sanık Ergüden, "Haziran ayı başında Bayburt'a atamam yapılınca internetten baktığımda bir özel okul olduğunu gördüm.Devlet okuluna gönderme şansımız olmadığından okulun nasıl bir okul olup olmadığını araştırmadan okul müdürüyle telefonda görüştüm. Daha sonra Bayburt'a gelince okula gidip kaydını yaptırdım. Kayıt sürecinde okuldaki bir toplantı sonrasında yemek ikramları oldu. Yemek için okulun üst katında bulunan ve ayakkabılarımızı çıkararak girdiğimiz bir salona aldılar bizi. Buradaki yemek değişik geldiği için de fotoğrafını çekip eşime gönderdim" dedi.

Tutuklu sanıklardan Altan Demirbaş da vatan haini olmadığını ve kendisine FETÖ üyelerince kumpas kurulduğunu savundu. Demirbaş, "Ben o gece 1-2 tankın termal maksatlı hazırlanmasını istedim. Tanklar üzerinde kesinlikle mühimmat olmamasını söyledim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonlardaki açıklamasının ardından himayesindeki erbaş ve erlerin toplanmasını istediğini belirten Demirbaş, bu hain kalkışmaya destek vermediğini ve vermeyeceğini bildirdiğini kaydetti.

Tutuksuz sanıklar M.N., A.Ç.,H.I. ve O.A'nın da savunmaları alındı.

Duruşmaya bugün devam edilecek.

PARTNERSaniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...Saniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...
Gaziantep'te roket başlığı bulunduGaziantep'te roket başlığı bulundu
İnegöl Hasanpaşa Deresi'nde 'toplu balık ölümü'İnegöl Hasanpaşa Deresi'nde 'toplu balık ölümü'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayburt darbe girişimi davası

En Çok Okunan Haberler

HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj

HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

İlginizi Çekebilir

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te roket başlığı bulundu

Gaziantep'te roket başlığı bulundu

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!

Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

Kocaeli'de vücudunda yanıklar bulunan kedinin bir bacağı kesildi

Kocaeli'de vücudunda yanıklar bulunan kedinin bir bacağı kesildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.