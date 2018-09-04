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FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

Haklarında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamasıyla dava açılan 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılanmasına devam edildi

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin haklarında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamasıyla dava açılan 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılanmasına devam edildi.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.

Söz hakkı verilen tutuksuz sanık eski yüzbaşı M.K, üzerine atılı suçu kabul etmediğini ve böyle bir suçlamayla yargılanmaktan utanç duyduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi evindeyken kışlaya çağrıldığını, bu çağrı üzerine kışlaya gittiğini belirten sanık M.K, kışlaya gittiğinde kendi taburunun yanına gittiğini, taburda bir kargaşa halinin olduğunu, Mehmetçik'lerden bazılarının hücum yeleği bazılarının ise silah almaya çalıştığını ifade etti.

Tutuklu sanık eski yüzbaşı A.D. de 15 Temmuz gecesi birliğinde rütbeli askerlere saat 23.00 civarında mühimmat dağıtımı yapıldığını anlatarak, "O saatlerde hiçbir yetkiliden darbe olduğu yönünde bir bilgilendirme yapılmadı. Yine o gece dağıtılan mühimmat teslim-tesellüm fişiyle yapıldı. Bu dağıtım darbe girişimine destek olmak için yapılsaydı kimse bunu kayıtlı olarak yapmakla uğraşmazdı." dedi.

Eski üsteğmenlerden tutuklu sanık M.G. de Bayburt'taki 4. Motorlu Piyade Komutan Yardımcılığı Kışlası'ndaki görevine 11 Temmuz 2016 günü başladığını, 15 Temmuz günü mesai saatinde de devir teslim yapılarak görevi aldığını aktardı. M.G. olayların başlaması üzerine kışlaya çıktığını, bu sırada da kendisine silah ve mühimmat verildiğini anlattı.

Tutuklu sanık eski üsteğmen S.T. ise o gece kışlaya geldiğinde o dönem tabur komutanı olan binbaşı Cihat Aksu'nun kışla emniyeti için timler oluşturulduğunu, kendisinin de bir timin başına verildiğini ifade ederek, "Televizyondan olup bitenleri izliyorduk. Önce Ümit Dündar'ın açıklaması ve ondan sonrada cumhurbaşkanının açıklamasını izledik ve bu olayların hain bir darbe kalkışması olduğunu anladık. Bu saatten sonra bana herhangi bir emir verilmedi" şeklinde savunma yaptı.

Sanıklardan M.Y.A. da Bayburt 4. Motorlu Piyade Komutan Yardımcılığında 15 Temmuz 2016 gecesi bir WhatsApp grubu oluşturulduğunu belirterek, "Bu grupta ben dahil 10 kişi vardı. Bu grubun hangi amaçla kurulduğunu bilmiyorum. Bu gruptan o gece sadece bir fotoğraf paylaşıldı. Onda da o gece aldığımız silahların seri numaralarının yazılı olduğu bir kağıt vardı" diye konuştu.

Duruşma yarın diğer sanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam edecek.

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Bayburt darbe girişimi davası

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