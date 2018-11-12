FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi davası

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 10'u tutuklu 21'i rütbeli askerin yargılandığı davada, tanıklar dinlenmeye başlandı.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında eski 4. Motorlu Piyade Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınları, avukatlar ile tanıklar katıldı.

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi döneminde 4. Motorlu Piyade Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışlası'nda vatani görevini yapan bazı erler ile rütbeli personellerini tanık olarak dinledi.

Tanık olarak beyanda bulunan o dönemdeki erler, komutanları tarafından 15 Temmuz gecesi koğuşlarından kaldırılarak kışlada hücum yelekli ve silahlı olarak içtima aldıklarını ama şarjörlerinin boş olduğunu beyan etti.

O tarihte tankçı olarak görev yapan tanık Mustafa A, kışla komutanlarından Binbaşı Altan Demirbaş'ın odasında kendisinin de aralarında olduğu bazı rütbeli personelle toplantı yaptığını anlatarak, "Bana 3-4 tane tank hazırlamam yönünde emir verdi. Ben odasında 'emredersiniz komutanım' dedim ancak daha sonra emri yerine getirmedim." dedi.