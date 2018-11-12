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FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 21:45 | Son Güncelleme

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılandığı davada, tanıklar dinlenmeye başlandı - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında tankçı olarak görev yapan tanık Mustafa A: - "Bana 3-4 tane tank hazırlamam yönünde emir verdi. Ben odasında 'emredersiniz komutanım' dedim ancak daha sonra emri yerine getirmedim"

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 10'u tutuklu 21'i rütbeli askerin yargılandığı davada, tanıklar dinlenmeye başlandı.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında eski 4. Motorlu Piyade Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınları, avukatlar ile tanıklar katıldı.

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi döneminde 4. Motorlu Piyade Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışlası'nda vatani görevini yapan bazı erler ile rütbeli personellerini tanık olarak dinledi.

Tanık olarak beyanda bulunan o dönemdeki erler, komutanları tarafından 15 Temmuz gecesi koğuşlarından kaldırılarak kışlada hücum yelekli ve silahlı olarak içtima aldıklarını ama şarjörlerinin boş olduğunu beyan etti.

O tarihte tankçı olarak görev yapan tanık Mustafa A, kışla komutanlarından Binbaşı Altan Demirbaş'ın odasında kendisinin de aralarında olduğu bazı rütbeli personelle toplantı yaptığını anlatarak, "Bana 3-4 tane tank hazırlamam yönünde emir verdi. Ben odasında 'emredersiniz komutanım' dedim ancak daha sonra emri yerine getirmedim." dedi.

Tanık Mustafa A, Binbaşı Altan Demirbaş'ın toplantıda odada bulunan rütbelilere yönelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğunu, kendilerinin de asker olarak bunun ne anlama geldiğini bilmeleri gerektiğini ifade ederek, "Biz askeriz, ne emir verilirse onu yaparız" şeklinde konuştuğunu ileri sürdü.

Toplantı sırasında bazı rütbelilerin cep telefonlarıyla ilgilendiğini gören Binbaşı Altan Demirbaş'ın o rütbelilere de telefonla ses kaydı yapıp yapmadıklarını kızarak sorduğunu ve telefonlarını kapatmaları emrini verdiğini anlatan tanık Mustafa A, "Daha sonra bana dönerek ZPT'leri sordu. Ben de ZPT olmadığını söyledim. 'Towları hazırla.' dedi. 'Sürücüm yok, sadece nişancım var, araç kullanamaz. Araçlarım arızalı.' dedim. Şakir Yüzbaşıya, 'Şakir sen mühimmatları al, odanda muhafaza edersin.' emrini verdi. 'Bir tane emniyet timi kur, 2 nolu nizamiye bölgesinin emniyetini alırsınız.' şeklinde emir verdi. Bu tim listesinin kimlerden oluştuğunu bilmiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesine devam edileceğini belirterek duruşmaya yarına kadar ara verdi.

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