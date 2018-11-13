FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi davası

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılandığı davada, tanıkların dinlenmesine devam edildi. Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında eski 4. Motorlu Piyade Komutan Yardımcılığı Bayburt kışla komutanı yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınları, avukatlar ile tanıklar katıldı. Mahkeme heyeti, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 4. Motorlu Piyade Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışlası'nda vatani görevini yapan bazı erler ile rütbeli personeli tanık olarak dinledi. Tanıklardan er Abdullah Ö, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında asker olarak Bayburt'ta bulunduğunu belirterek, "Ben tankçıyım ve tank bölüğünün tek askeriydim. Saat 23.00 sıralarında Alpaslan Tekden astsubay geldi, ne olduğunu sordum, o da 'darbe olduğunu' söyledi. Kime karşı olduğunu sordum, 'devlete karşı olduğunu' söyledi. Ne yapacağımızı sordum, 'emir gelirse mecbur dışarı çıkacağız, ancak halka ateş edip etmeme senin bileceğin iş' diye bana karşılık verdi." dedi.

Bir süre sonra silahlığa geçerek her silah için 5 tane şarjör ile hücum yeleklerini de çıkardığını ve ardından da taburun önüne geldiğini anlatan Abdullah Ö, o geceye ilişkin şahit olduğu olayları şu şekilde aktardı: "Altan binbaşı yanımıza geldi, '3 tank hazırlayın her an çarşıya inebiliriz' dedi. Daha sonda yine orada bulunan komutanlara 'ZPT hazırlayın' dedi. O sırada kışlada çok komutan yoktu, Altan binbaşı bizim komutanımız Alpaslan astsubaya kaç tankın faal olduğunu sordu. Alpaslan astsubay da tankların hazır olmadığını, çalışmadığını söyledi ancak Altan binbaşı 3 tankın hazır edilmesini söyledi. Daha sonra ne olacağını sordum Mahmut uzman 'boşver hazırlamayalım, geçip gazinoda oturalım' dedi. Saat 00.00-00.30 civarı Altan binbaşı astsubay ve subayları toplayıp toplantı yaptı, 30-40 dakika sürdü. Neler konuşulduğunu ben bilmiyorum. Daha sonra gece haberleri izlerken 03.00-04.00 sıralarında darbecilere karşı tutuklama faaliyetlerinin başladığını gördük. Altan binbaşı, Alpaslan astsubayı yanına çağırdı. Alpaslan astsubay gidip geldikten sonra Mahmut uzman, Alpaslan astsubaya ne olduğunu sordu. Alpaslan astsubay da 'ne olacak tutuşmuş, ben size çarşıya inin diye bir şey demedim' dedi. Emniyet muhafız bölüğü dışarıda bekliyordu, biz içeride oturduk."

Tanık Ferdi E. de vatani görevi için Bayburt'ta olduğunu ve o gece nizamiyede yazıcı olarak nöbetçi bulunduğunu, Kışla Komutanı yarbay Ahmet Ergüden'in 22.30 sıralarında kışlaya giriş yaptığını ifade ederek, "Selalar okunduktan sonra halk nizamiye kapısına yığılmıştı. Ahmet yarbay Valiliğe gitmek için askeri araçla nizamiyeden çıkış yapacaktı ancak halk izin vermediği için çıkış yapamadı. Ahmet yarbayın yanında sadece şoförü vardı." beyanında bulundu. Batuhan Ş. isimli tanık da FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Bayburt Kışla Komutanı yarbay Ahmet Ergüden'in şoförü ve postacısı olduğunu belirterek, "Diğer komutanlar da kışlaya gelmişti. Ahmet yarbayın odasına gidiyorlardı ancak içeride ne konuştuklarını bilmiyorum. Ahmet yarbay odada 'kimse kışla dışına çıkmayacak' diyordu, 'kışla emniyetini alacağız' dedi. Ben de kapının önünde olduğum için duymuştum." diye konuştu. Gecenin ilirleyen saatlerinde Bayburt Valisinin Ahmet Ergüden'i aradığını anlatan tanık Batuhan Ş. ise şunları dile getirdi: