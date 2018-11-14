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FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 16:15 | Son Güncelleme

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılandığı davada, tanıklar dinlendi

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılandığı davada, tanıkların dinlenmesine devam edildi.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt kışla komutanı yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışlası'nda vatani görevini yapan bazı erler ile rütbeli personeli tanık olarak dinledi.

Tanıklardan er Mehmet K, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Bayburt'ta vatani görevini yaptığını, gece yat içtimasının ardından da diğer arkadaşlarıyla koğuşa giderek yattığını belirtti.

Koğuşta yattıkları sırada bir anda bazı rütbeli personelin kapıyı tekmeleyerek içeri girdiğini, kendilerini kaldırdığını ve kısa sürede hazırlanarak içtima alanına inmeleri emrini verdiğini anlatan tanık Mehmet K, şunları söyledi:

"Yüzbaşı Cem Erkut Döner, içtima alanındaki bazı uzmanlara 'Siz gidin, ben askerlerle konuşacağım.' dedi. Bize, 'Şu an dışarıda ne oluyor, biliyor musunuz?' diye sordu ve 'Askeriye devlete el koydu. Bize emir gelirse dışarıya çıkacağız, valilik ise valilik, belediye ise belediye, bunlar alınacak. Benim arkamdan gelmezseniz kafanıza sıkarım. Vatan hainiydi derim, kimse de bana hesap soramaz.' dedi. Bunları söyledikten sonra da odasına gitti. Ertesi sabah da Cem Erkut yüzbaşı yine bizi toplayarak, 'Dün geceden dolayı kusura bakmayın.' diyerek bizden özür diledi. Cem Erkut Döner'den böyle bir şey beklemiyorduk, söyledikleri bizi çok yıprattı."

Tanık erlerden Doğukan A. da Cem Erkut Döner yüzbaşının kendisinin de içinde olduğu bütün arkadaşlarını o gece topladığını kaydederek, "Cem yüzbaşı, bütün askerleri topladı, 'Bize emir gelirse dışarı çıkacağız, karşınıza ananız-babanız gelse vurun. Vurmazsanız ben sizi vururum, alnınızın çatından.' dedi." ifadesini kullandı.

Diğer tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarından, tanık ifadelerine karşı beyanlarını sordu.

Duruşma savcısının da sanıklar ve avukatlarının taleplerine karşı görüşlerini alan mahkeme heyeti, bazı tutuksuz sanıkların adli kontrolle ilgili taleplerini olumlu karşılarken, bazı talepleri ise reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Bayburt FETÖ'nün darbe girişimi davası

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