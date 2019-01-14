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FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 18:18 | Son Güncelleme

10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılandığı davada, tanıkların dinlenmesi tamamlandı - Mahkeme heyeti mütalaasını sunması için dosyayı savcıya verdi

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılandığı davada, tanıkların dinlenmesi tamamlandı.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışlası'nda vatani görevini yapan 2'si er 3'ü rütbeli personel 5 kişiyi tanık olarak dinledi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılandığı davada, aralarında 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışlası'nda vatani görevini yapan bazı erler ile rütbeli personelin olduğu toplam 83 kişi tanık sıfatıyla dinlendi.

Bugün dinlenen tanıklardan er Ziya Z, o gece yat içtimasının ardından koğuşa gittiğini ve uyuduğu sırada Habip Kök'ün kendilerini uyandırdığını, kısa sürede bölüğün önüne inmeleri yönünde emir verdiğini anlattı.

Bölüğün önüne indikten sonra 2 saat kadar orada beklediklerini ifade eden Ziya Z, "Daha sonra Cem Erkut Döner bizi taburun önüne çağırdı. Burada bize 'Bir darbe girişimi oluyor. Buradan çıktığımızda arkamızdan gelmeyenlere sıkarım' dedi" şeklinde ifade verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarından tanık ifadelerine karşı beyanlarını sordu.

Duruşma savcısının da sanıklar ve avukatlarının taleplerine karşı görüşlerini alan mahkeme heyeti, mütalaasını vermek üzere dosyayı savcıya verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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