HABER

FETÖ'nün BDDK'daki "usulsüz sorgulama" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 20:06 | Son Güncelleme

16'sı tutuklu 37 sanığın yargılandığı davada, 12 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) çalışma esaslarına aykırı şekilde, önemli projelere imza atan bazı iş adamları ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile İHH İnsani Yardım Vakfı gibi vakıfların banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak, elde edilen bilgilerin FETÖ/PDY’ye aktarılmasına ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile dönemin bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 37 sanığın yargılandığı davada, 12 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 15'i tutuklu, 25 sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, bir kısım sanıklara ByLock kullandıklarına dair mahkemeye ulaşan belgelere ilişkin diyecekleri soruldu. Bunun üzerine söz alan sanıklar, ByLock kullanmadıklarını öne sürdü.

Tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, firari sanık Fetullah Gülen hakkında yakalama kararının beklenmesine karar verilmesini istedi.

Tutuklu 5 sanığın sağlık sorunlarından dolayı haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini isteyen savcı, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 12 sanığın haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Diğer tutuklu 4 sanığın bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmanın 29 ve 30 Nisan'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yapılmasına karar verdi.

- İddianameden

FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, 17/25 Aralık 2013 dönemindeki kabine üyelerinin tamamı, geçen yıl hayatını kaybeden iş adamı Abdullah Tivnikli ve iş adamları Ali İbrahim Ağaoğlu, Muharrem Usta, İbrahim Çeçen, Nihat Özdemir, Ethem Sancak, Mustafa Topbaş, Usame Kutub, Sezai Bacaksız, Abdülkerim Çay, Celal Koloğlu, Mehmet Cengiz, Cemal Kalyoncu'nun da aralarında bulunduğu 30 kişi ile TÜRGEV, İHH, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Halkevleri Vakfı ile Türkiye'deki önemli projelere imza atan 31 şirket, müşteki olarak yer alıyor.

İddianamenin bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında, ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'', ''silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek'', ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve ''bankacılık kanununa muhalefet'' suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, aralarında örgütün sözde ''BDDK imamı'' olduğu değerlendirilen Utku Tosun, yine kurumda bir dönem yöneticilik yapan Fatih Öztürk, Mustafa Yıldız ve Oktay Çolak ile murakıp Naim Kahveci, murakıp Ramazan Canik hakkında da ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'', ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'', ''silahlı terör örgütü yönetmek'' ve ''bankacılık kanununa muhalefet" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıldan 159'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer 26 sanık hakkında da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''bankacılık kanuna muhalefet'' suçlarından, birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl ile 450 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor.

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni? Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
İstanbul’da Galata Kulesi ile köprüler mavi ve turuncuya büründüİstanbul’da Galata Kulesi ile köprüler mavi ve turuncuya büründü
Yurtdışındaki FETÖ okullarının Türkiye’ye devriYurtdışındaki FETÖ okullarının Türkiye’ye devri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) FETÖ/PDY İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

En Çok Okunan Haberler

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Arjantinli yıldızı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Arjantinli yıldızı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.