İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) çalışma esaslarına aykırı şekilde, önemli projelere imza atan bazı iş adamları ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile İHH İnsani Yardım Vakfı gibi vakıfların banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak, elde edilen bilgilerin, FETÖ/PDY'ye aktarılmasına ilişkin hazırlanan iddianame sonucunda, haklarında dava açılan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile dönemin bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 37 sanığın yargılandığı davada, 11 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmada tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin suç kastıyla hareket etmediğini, görevlerini yaptığını öne sürerek, sanıkların tahliyesini istedi. Müşteki avukatları da tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesi talebini mahkemeye iletti.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar hakkında bulunan adli kontrol hükümlerinin devamı yönünde karar verilmesini ve 4 tutuklu sanığın tahliyesini talep etti. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, dosyaya ibraz edilen sağlık raporları neticesinde 2 tutuklu sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre, dijital inceleme raporları, dosyadaki mevcut delil durumu gibi gerekçelerle 9 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Aralarında örgütün sözde ''BDDK imamı'' olduğu değerlendirilen Utku Tosun, yine kurumda bir dönem yöneticilik yapan Fatih Öztürk ve Oktay Çolak'ın da bulunduğu tutuklu15 sanığın bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki tutuklama kararının devamına ve hakkında iade talepnamesi düzenlenmesine hükmetti. Başka davalarda yargılanan 4 sanığın dosyasının da bu dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 4 Şubat 2019'a erteledi. - İddianameden İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, 17/25 Aralık 2013 dönemindeki kabine üyelerinin tamamı ile iş adamları Abdullah Tivnikli, Ali İbrahim Ağaoğlu, Muharrem Usta, İbrahim Çeçen, Nihat Özdemir, Ethem Sancak, Mustafa Topbaş, Usame Kutub, Sezai Bacaksız, Abdülkerim Çay, Celal Koloğlu, Mehmet Cengiz ile Cemal Kalyoncu'nun da aralarında bulunduğu 30 kişi ile TÜRGEV, İHH, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Halkevleri Vakfı ile Türkiye'deki önemli projelere imza atan 31 şirket, müşteki olarak yer aldı.