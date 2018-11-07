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FETÖ'nün BDDK'daki "usulsüz sorgulama" davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

BDDK'nın çalışma esaslarına aykırı şekilde, bazı iş adamları ile TÜRGEV ve İHH gibi vakıfların banka hesaplarını usulsüz sorgulayarak elde ettikleri bilgileri FETÖ/PDY’ye aktardığı iddia edilen 37 sanığın yargılandığı davada 11 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi - FETÖ elebaşı Gülen hakkındaki tutuklama kararının devamına ve hakkında iade talepnamesi düzenlenmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu 15 sanığın bu halinin devamına hükmetti

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) çalışma esaslarına aykırı şekilde, önemli projelere imza atan bazı iş adamları ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile İHH İnsani Yardım Vakfı gibi vakıfların banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak, elde edilen bilgilerin, FETÖ/PDY'ye aktarılmasına ilişkin hazırlanan iddianame sonucunda, haklarında dava açılan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile dönemin bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 37 sanığın yargılandığı davada, 11 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmada tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suç kastıyla hareket etmediğini, görevlerini yaptığını öne sürerek, sanıkların tahliyesini istedi. Müşteki avukatları da tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesi talebini mahkemeye iletti.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar hakkında bulunan adli kontrol hükümlerinin devamı yönünde karar verilmesini ve 4 tutuklu sanığın tahliyesini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, dosyaya ibraz edilen sağlık raporları neticesinde 2 tutuklu sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre, dijital inceleme raporları, dosyadaki mevcut delil durumu gibi gerekçelerle 9 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Aralarında örgütün sözde ''BDDK imamı'' olduğu değerlendirilen Utku Tosun, yine kurumda bir dönem yöneticilik yapan Fatih Öztürk ve Oktay Çolak'ın da bulunduğu tutuklu15 sanığın bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki tutuklama kararının devamına ve hakkında iade talepnamesi düzenlenmesine hükmetti.

Başka davalarda yargılanan 4 sanığın dosyasının da bu dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 4 Şubat 2019'a erteledi.

- İddianameden

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, 17/25 Aralık 2013 dönemindeki kabine üyelerinin tamamı ile iş adamları Abdullah Tivnikli, Ali İbrahim Ağaoğlu, Muharrem Usta, İbrahim Çeçen, Nihat Özdemir, Ethem Sancak, Mustafa Topbaş, Usame Kutub, Sezai Bacaksız, Abdülkerim Çay, Celal Koloğlu, Mehmet Cengiz ile Cemal Kalyoncu'nun da aralarında bulunduğu 30 kişi ile TÜRGEV, İHH, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Halkevleri Vakfı ile Türkiye'deki önemli projelere imza atan 31 şirket, müşteki olarak yer aldı.

İddianamenin bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında, ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'', ''silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek'', ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve ''bankacılık kanununa muhalefet'' suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, aralarında örgütün sözde ''BDDK imamı'' olduğu değerlendirilen Utku Tosun, yine kurumda bir dönem yöneticilik yapan Fatih Öztürk, Mustafa Yıldız ve Oktay Çolak ile murakıp Naim Kahveci, murakıp Ramazan Canik hakkında da ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'', ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'', ''silahlı terör örgütü yönetmek'' ve ''bankacılık kanununa muhalefet" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıldan 159'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, diğer 26 sanık hakkında ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''bankacılık kanuna muhalefet'' suçlarından, birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl ile 450 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
BDDK elebaşı Fetullah Gülen FETÖ İHH TÜRGEV

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