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FETÖ'nün Belçika'daki merkez binası icradan satılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Belçika çatı örgütü FEDACTIO'nun Brüksel'deki merkez binası mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı - FETÖ'cülerin, bir süredir aktif olarak kullanılmayan örgüt binasına, çevrede yaşayan Türklerin tepkisinden çekindikleri için arka kapıdan girip çıktığı biliniyor

BRÜKSEL (AA) - YUSUF HATİP - Türkiye'de darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Belçika'daki çatı kuruluşunun merkez binasının icradan satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Belçika'da Aktif Dernekler Federasyonu (FEDACTIO) adı altında örgütlenen FETÖ'nün, başkent Brüksel'deki 8 katlı yönetim merkezinin mahkeme kararıyla icradan satışı, "nvn.be" adlı sitesinden paylaşıldı.

Bir süredir aktif kullanılmayan bina, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Schaerbeek semtinde bulunuyor.

Çevredeki Türklerin tepkisinden çekinen FETÖ'cülerin Belçika faaliyetlerini örgütledikleri binaya, uzun zamandır arka kapıdan girip çıktığı biliniyor.

İnternet sitesindeki ilanda, binanın satışına ilişkin açık artırmanın 20 Aralık Perşembe günü saat 13.30'da bölgedeki noter binasında yapılacağı belirtildi.

Örgütün Belçika'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından büyük oranda destek kaybederek küçülmeye gittiği, bazı okullarına Türk öğrenci bulamaması nedeniyle farklı gruplara yöneldiği biliniyor.

- FEDACTIO'ya 60 kadar dernek üye

Federasyonun internet sitesindeki bilgilere göre, eski başkanı, darbe girişimi sonrası kapatılan Kimse Yok Mu Derneğinin Genel Başkanı İsmail Cingöz olan FEDACTIO'ya, yan şubeleriyle beraber 60 kadar dernek üye durumda.

Bunlar arasında Belçika Türk İş Adamları Derneği (BETİAD), örgüte finansman sağlanmasında önemli bir işlev yürütüyor.

Aktif Girişimciler Birliği, Küçük Girişimciler Birliği, Hainaut Girişimler Derneği, Mercury İş Adamları Derneği ve Limburg Aktif Girişimciler Birliği derneklerinin birleşimiyle kurulan BETİAD, Brüksel, Anvers, Hainaut, Lige, Gent, Limburg kentlerinde örgütsel faaliyetler yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
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