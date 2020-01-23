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  4. FETÖ’nün beyin takımlarından Bekmezci İzmir’de tutuklandı

FETÖ’nün beyin takımlarından Bekmezci İzmir’de tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e en yakın isimlerden olan örgütün kritik ismi Yusuf Pekmezci, İzmir’de sevk edildiği mahkemece tutuklandı.İzmir’deki operasyonla terör örgütü FETÖ/PDY’ye büyük darbe vuruldu.

FETÖ’nün beyin takımlarından Bekmezci İzmir’de tutuklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e en yakın isimlerden olan örgütün kritik ismi Yusuf Pekmezci, İzmir’de sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İzmir’deki operasyonla terör örgütü FETÖ/PDY’ye büyük darbe vuruldu. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e en yakın isimlerden olan ve canlı kurye görevi yaptığı belirlenen Yusuf Bekmezci, örgütün sözde Karşıyaka eyalet imamı olan Akif Sarı ve yine örgütün önemli isimlerinden olduğu değerlendirilen Mehmet Fatih Arslan ile birlikte hücre evinde yakalandı. Karşıyaka’da 2 milyon TL değerindeki lüks bir sitedeki dairede 11 cep telefonu, 41 bin 446 Amerikan doları ve 66 bin 625 TL para ile yakalanan zanlıların telefonlar ve hatlar üzerinden ABD ile görüşmeler yaptığı tespit edildi. Emniyette verdiği ifadede “Gülen’i severim. Ona terörist diyemem" diyen Bekmezci’nin aynı evde yakalandıkları Akif Sarı’yı ise tanımadığını belirterek, Sarı’nın o akşam misafirliğe geldiğini söylediği belirtildi. 4 günlük gözaltı sürelerinde ifadelerinin alınması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan Bekmezci, ’alınan savunmaları’ kabul etmedi
Elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadro içerisinde yer alan, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunan, elebaşının yakın arkadaşlarından olup örgüt içerisinde "Kadim Abi - İrşatçı" gibi sıfatlarla tanınan Pekmezci, silahlı terör örgütünün ilk kurumsallaşma hareketlerinden Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı. Bu süreç öncesinde ise örgütün bizzat kasası konumunda olan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözen ve örgüt içi il

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