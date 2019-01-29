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FETÖ’nün Beytepe Jandarma Okulu mahrem sorumlusu Balıkesir’de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 22:16 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Beytepe Jandarma Okulu "mahrem sorumlusu", Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Sefa Çamlık Mahallesi’nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Ankara 23.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Beytepe Jandarma Okulu "mahrem sorumlusu", Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Sefa Çamlık Mahallesi’nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince aranan, Türk Standartları Enstitüsünde şube müdürüyken ihraç edildiği ve FETÖ’nün Beytepe Jandarma Okulu "mahrem sorumlusu" olduğu öğrenilen A.U’yu yakaladı.
Öte yandan, A.U’nun Ayvalık’a deniz yolu ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma amacıyla gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, gerekli bağlantıların tespiti ve deşifresine yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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