HABER

FETÖ’nün bölge ablası Trabzon’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 10:33 | Son Güncelleme

Trabzon’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen çalışmalarda biri örgütün bölge ablası olmak üzere firari 2 kişi yakalandı.Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ’ye yönelik koordineli yürüttükleri çalışmalar neticesinde ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve dershanede öğretmenlik yaptığı belirlenen C.İ.

Trabzon’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen çalışmalarda biri örgütün bölge ablası olmak üzere firari 2 kişi yakalandı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ’ye yönelik koordineli yürüttükleri çalışmalar neticesinde ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve dershanede öğretmenlik yaptığı belirlenen C.İ. ile örgüte bağlı özel eğitim kurumlarında kaydı bulunan ve sözde "bölge ablası" olarak terör örgütü adına görev yaptığı tespit edilen ByLock kullanıcısı E.İ., örgütün hücre evi olarak bilinen ‘gaybubet’ evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

PARTNER Sosyal medya sallandı! Üzerindekileri çıkarıp... Sosyal medya sallandı! Üzerindekileri çıkarıp...
Midibüs ile otomobilin çarpışma anı kameradaMidibüs ile otomobilin çarpışma anı kamerada
Sağanak yağış Kocaeli’yi etkisi altına aldıSağanak yağış Kocaeli’yi etkisi altına aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.