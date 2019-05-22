Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün bölge "arama-tarama mesulü" olduğu iddia edilen matematik öğretmeni İstanbul’da polisin parkta yaptığı GBT sonucu yakayı ele verdi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında örgütün Samsun bölgesi "arama-tarama mesulü" olduğu iddia edilen ve örgütün gizli haberleşme ağı olan 5 adet ByLock kaydının bulunduğu iddia edilen matematik öğretmeni Y.K. (36), İstanbul’da polisin tesadüfen parkta Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi sırasında yapılan kimlik sorgusunda tespit edildi. Kapatılan örgütün Canik Başarı Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Y.K. Samsun’a getirildi. Şüphelinin Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu devam ediyor.



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