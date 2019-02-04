GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretmene 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Beyzade Yetimakman ile avukatı katıldı.
Sanık Yetimakman, önceki beyanlarını tekrar ettiğini ifade ederek, "Örgüt üyesi değilim. Hayatım boyunca kimse benden zarar görmedi. Ben devletime, milletime bağlı öğretmen olarak görev yaptım. Ciddi sağlık sorumlarım bulunmaktadır. Beraatimi talep ederim." dedi.
Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgütün Gaziantep bölge doktorlar sorumlusu olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Beyzade Yetimakman'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.
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