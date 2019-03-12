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FETÖ’nün bölge sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 15:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün sözde "bölge talebe sorumlusu" olan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 6.

Şanlıurfa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün sözde "bölge talebe sorumlusu" olan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Eyüp Fedakar ile avukatı katıldı. Sanık Fedakar, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir örgütle bağlantısının bulunmadığını ifade etti. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt tarafından organize edilen sohbetlere katılımının, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla bankaya yüklü miktarda para yatırdığının ve örgütün sözde "bölge talebe sorumlusu" olduğunun delil ve tutanaklarla kesinleştiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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