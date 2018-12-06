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FETÖ'nün bölge sorumlusuna 7,5 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 12:58 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada örgütün 'Melikgazi bölge sorumlusu' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve vergi dairesinde gelir uzman yardımcısıyken, meslekten ihraç olan Muhammed Said Gürlas, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada örgütün 'Melikgazi bölge sorumlusu' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve vergi dairesinde gelir uzman yardımcısıyken, meslekten ihraç olan Muhammed Said Gürlas, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Muhammed Said Gürlas ile avukatı hazır bulundu. 'Örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve tanık ifadelerine göre, 'hizmetten ayrılan ya da bağlantısı kopmuş olanları tekrar hizmete kazandırmak için yürütülen faaliyetler' anlamına gelen 'ümitçilik' yaptığı ile örgüt içinde sözde 'Melikgazi bölgesindeki esnafdan sorumlu' olduğu iddialarını reddeden Gürlas, 'ümitçiliği' de ilk defa duydum. Ailem zor durumda, mağdur olduk. Örgüt üyesi değilim. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme, tutuklu sanık Muhammed Said Gürlas'ı, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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