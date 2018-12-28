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FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 12:32 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY davasında yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan örgütün "bölge talebe mesulü" 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Merve Derse ve avukatı katıldı.

Derse, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü. Örgütsel bir konumu bulunmadığını savunan Derse, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olması ve örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak görev yapması hususları dikkate alınarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Merve Derse'yi 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesini kararlaştırdı.

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FETÖ hüküm karar duruşması Terör örgütü tutuklu sanık

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