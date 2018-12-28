Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan örgütün "bölge talebe mesulü" 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Merve Derse ve avukatı katıldı.

Derse, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü. Örgütsel bir konumu bulunmadığını savunan Derse, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olması ve örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak görev yapması hususları dikkate alınarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Merve Derse'yi 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesini kararlaştırdı.

