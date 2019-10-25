FETÖ'nün Bolu Küçük Bölge Sorumlusu yakalandı (2)

TUTUKLANDI\nBolu'da, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc FET\u00d6\/PDY'nin s\u00f6zde Bolu K\u00fc\u00e7\u00fck B\u00f6lge Sorumlusu oldu\u011fu iddias\u0131yla adliyeye sevk edilen Fatma Kubilay Yal\u00e7\u0131n, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131. Burun esteti\u011finde b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k! Bak\u0131n nas\u0131l yap\u0131l\u0131yormu\u015fMehmet\u00e7ik hastaneye yeti\u015ftirdi, annesi k\u0131z\u0131n\u0131n ad\u0131n\u0131 'P\u0131nar' koyduMSB: Taciz ate\u015fi a\u00e7an PKK\/YPG'li ter\u00f6ristlere gerekli kar\u015f\u0131l\u0131k verildi
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