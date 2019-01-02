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FETÖ'nün Bursa'daki hücre evlerine düzenlenen operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 15:40 | Son Güncelleme

Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak: - "İlimizde, gaybubet evleri dediğimiz FETÖ'nün son hücrelenme yapısına yönelik yaptığımız operasyonumuzda bir gaybubet evinde bu unsurlara (sarı kırmızı yelek) rastladık" - "Bunun arkasında ne tür bir niyetin olduğu, nasıl bir provokatif faaliyetin olduğu da bir yönde ortaya çıkmış oldu"

Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, sarı ve kırmızı yeleklerin ele geçirildiği FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyona ilişkin "Bunun arkasında ne tür bir niyetin olduğu, nasıl bir provokatif faaliyetin olduğu da bir yönde ortaya çıkmış oldu. İnşallah arkası da gelecek." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne tahsis edilen 20 motosikletin hizmete alınması dolayısıyla program düzenlendi.

Kurban kesilmesinin ardından duaların okunduğu programda, motorize ekipler görevlerine uğurlandı.

Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ak, bir süre önce FETÖ/PDY'ye ait bir hücre evinde sarı ve kırmızı yeleklerin bulunmasını değerlendirdi.

Bursa'nın terörle mücadele önemli çalışmalar yaptığını belirten Ak, şöyle konuştu:

"Terörle mücadelede anlatmaya gerek yok. Emniyet Genel Müdürlüğü ve bakanlığımızdan gelen istihbari bilgilerde zaten bu olayın provokatif olarak kaşındığı konusunda bir takım bilgiler bize de intikal ediyordu. İlimizde, gaybubet evleri dediğimiz FETÖ'nün son hücrelenme yapısına yönelik yaptığımız operasyonumuzda bir gaybubet evinde bu unsurlara (sarı ve kırmızı yelek) rastladık. İlk de bize nasip oldu. Diğer illerimizde de peyderpey yakalanıyor. Bunun arkasında ne tür bir niyetin olduğu, nasıl bir provokatif faaliyetin olduğu da bir yönde ortaya çıkmış oldu. İnşallah arkası da gelecek. Bunu da değerlendiriyoruz. İnşallah 2019, 2018'den daha iyi olacak. Bursa'yı güvenli, Türkiye'yi daha güvenli bir ülke haline getireceğiz."

- Hücre evlerine yönelik 24 Aralık'taki operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 28 adresine 24 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 23 zanlı tutuklanmıştı.

Adreslerden birindeki aramada, Avrupa'da yapılan sokak eylemlerinde kullanılanlara benzer 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirilmişti.

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Bursa Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak FETÖ Gaybubet Yelek

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