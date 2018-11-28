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FETÖ'nün "büyük bölge muhasebecisine" hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 13:37 | Son Güncelleme

Adana'da, FETÖ/PDY'nin, "büyük bölge muhasebecisi" olduğu iddia edilen şüpheli hakkında, "terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "büyük bölge muhasebecisi" olduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt mensubu olduğu iddia edilen tutuklu Mustafa K. hakkındaki soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

Mustafa K'nin, "terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık H.K, örgüt içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin maddi giderlerinin Mustafa K'de toplanmış olan paralardan temin edildiğini belirterek, ''Mustafa K. örgütün belli bir bölgesinin parasal işlerini takip eden 'büyük bölge muhasebecisi' şahıstır.'' iddiasında bulundu.

Mustafa K'nin, haklarında örgüt üyeliğinden arama kararı bulunan şüphelilerin hücre evinde saklanmasına imkan sağladığı aktarılan iddianamede, şüphelinin, Adana'da örgütün 'büyük bölge muhasebecisi' olarak para işleri ile ilgilenen ve himmetleri toplayan kişi olduğu, örgütün finans kaynaklarından olan Bank Asya'ya finansal destek sağladığı ve örgüt mensuplarıyla birlikte aynı anda konaklama bilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Savcılık ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Mustafa K'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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