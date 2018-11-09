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FETÖ'nün "büyük bölge talebe mesulü"ne hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

Kastamonu'da FETÖ'nün "büyük bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve FETÖ'nün "büyük bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mesut Yüksel ile avukatı katıldı.

Sanık Yüksel, savunmasında ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Aydın'daki öğrencilik döneminde "büyük bölge talebe mesulü" olduğu suçlamasını kabul etmeyen Yüksel, "Üniversite okumak için gittiğim Aydın'da böyle bir şey yapmadım. Bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum." dedi.

Yüksel, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini talep etti.

Savcı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yüksel'i 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ/PDY KASTAMONU

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