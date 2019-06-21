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FETÖ'nün Cengiz Topel Hava Üssü davasında sona gelindi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 12:06 | Son Güncelleme

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin Cengiz Topel Hava Üs Komutanlığı’nda yaşanan olaylara karışan asker ve mahrem ağabeylerin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı.

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin Cengiz Topel Hava Üs Komutanlığı’nda yaşanan olaylara karışan asker ve mahrem ağabeylerin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı. Davanın bugün görülen celsesinde mahkeme heyetinin sanıklar hakkında kararını açıklaması bekleniyor. Sabah saatlerinde tutuklu sanıklar Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kocaeli Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisinde yapılan duruşma salonuna getirildi. Güvenlik önlemleri altında sanıklar yerlerine alınırken duruşmaya sanık avukatları ve yakınları katıldı. Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 90 sanık hakkında Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan davada 25 Ekim 2018'de açıklanan kararla amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici'nin aralarında bulunduğu 23 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aynı kararda firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile sivil "mahrem imam" olmak üzere 35 sanığın dosyalarının ayrılarak yargılanmalarına devam edilmesine karar verildi. 35 sanık hakkında görülen davada geçtiğimiz celselerde Cumhuriyet Savcısı mütaalasını açıklayarak eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe ve eski Deniz Hava Üs Komutanlığı 301. Filo Komutanı Binbaşı Hacı Darıcı ile tutuksuz sanıklar eski Deniz Hava Üs Komutanlığı 351. Deniz Helikopter Filo Komutanı Kurmay Yarbay Derya Köse, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı Bakım Komutanı Kurmay Albay Bülent Yakın ve eski uzman çavuş Mustafa Dikme hakkında, 'Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ederken, mahrem ağabeyler Zabit Kişi ve Halil İbrahim Temel ile eski Donanma Komutanlığı Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kurmay Albay Bahadır Gündoğdu, eski Kuzey Görev Grup Komutanlığı Harekat Şube Müdürü Yarbay Ali ihsan Gürler ve eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Harekat Şube Müdürü Binbaşı Hasan Tuncay'ın, 'Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs' suçundan beraatını, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise cezalandırılmasını istedi. Ayrıca tutuksuz sanık İclal Altın hakkında ise darbeci firari amiralleri kiraladığı evde sakladığı gerekçesiyle, 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı mütaalasında tutuksuz sanıklar eski Donanma Komutanlığı eski Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Hasan Taşkömür ve eski Donanma Komutanlığı Hazır Kıta Nöbetçi Astsubayı İdris Çekirdekçi'nin ise tüm suçlardan beraatini talep etti. Firari sanıklar hakkında da mütaala veren Cumhuriyet Savcısı, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, eski Tuğamiral Ayhan Bay, eski Kurmay Yarbay Güray Çerman, 'mahrem imamlar' Cihat Tezel, Ersoy Aktaş, Güngör Korkmaz, Hamza Koç, Hasan Altuntepe, Levent Dündar, Mahmut Salık, Mustafa Vasfi Yağcı, Özkan Turhan, Özkan Yıldırım’ın dosyalarının ve bir takım sanıkların tefrik edilmesini talep etti. Görülen celselerde sanıklar mütaala karşısında son savunmalarını tamamladı. Davanın bugün görülen celsesinde mahkeme heyetinin sanıklar hakkında kararını açıklaması bekleniyor.

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