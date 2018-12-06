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FETÖ'nün 'cezaevi ve adliye yapılanması' ana davasında sanıklara ceza yağdı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 14:12 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 'cezaevi ve adliye yapılanması' kapsamında, 27'si tutuklu 36 'mahrem imam'ın yargılandığı Ankara'daki ana davada karar çıktı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - FETÖ/PDY'nin 'cezaevi ve adliye yapılanması' kapsamında, 27'si tutuklu 36 'mahrem imam'ın yargılandığı Ankara'daki ana davada karar çıktı. Sanıklardan 17'sine 'örgüt yöneticiliği'nden, 19'una da 'örgüt üyeliği'nden 1 yıl 10 ay 15 gün ile 16 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme heyeti, ceza verdiği sanıklardan 8'i hakkında, itirafçı oldukları için 'etkin pişmanlık' hükümlerini uyguladı.
Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanıkların esasa ilişkin savunmalarını tamamladığını, son sözlerin ardından hükmün açıklanacağını belirtti. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan 'Ege Bölgesi adliyelerden sorumlu mahrem imam' Kürşat Okuducu ile 'Akdeniz Bölgesi adliye ve cezaevlerinden sorumlu mahrem imam' İbrahim Pala'ya 'örgüt yöneticiliği' suçundan 16 yıl 6 ay, 'birden fazla il ve ilçeden sorumlu dar bölge mahrem imamları' Turan Yılmazer, Tevfik Serdar Korkmazer, Nebi Gürcan, Bilal Yaman, Erol Zirek, Hakkı Saraç, Levent Duman, Mehmet İlhan, Necdet Koçer, Erol Kahraman, Hüseyin Orhan, Ahmet Cefaroğlu ve Ahmet Veli Yazıcı'ya ise 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, aynı suçlamadan ceza verdiği sanıklar Arif Şimşek ve Osman Mumcu hakkında itirafçı oldukları için 'etkin pişmanlık' hükümlerini uygulayarak, cezalarında indirime gitti. Bu sanıklar, 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.
19 SANIK 'ÖRGÜT ÜYELİĞİ'NDEN CEZALANDIRILDI
Mahkeme heyeti, sanıklar Yavuz Sami, Melih Karahan, Yaşar Özpekmez, Sinan Kaplan, Mahmut Dal'ı 'örgüt üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay; Harun Özbek, Mustafa Göktaş, Yunus Özdoğan, Cem Erdoğan, Mahmut Yaşar ve Ersin Çelik'i 9 yıl; Haluk Metin'i 8 yıl 9 ay, İsmail Yılmaz'ı ise 7 yıl 13 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. 'Örgüt üyeliği'nden ceza alan sanıklar Levent Koçer, Ömer Erdem Yazgan, Adnan Dursun, Murat Baltacı, İskender Özkan ve Murat Gülmez, itirafçı oldukları için indirime gidilerek, 1 yıl 10 ay 15 ile 2 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.
6 SANIĞA HÜKÜMLE BİRLİKTE TAHLİYE
Mahkeme heyeti, 'etkin pişmanlık'tan yararlanan 8 sanıktan 6'sını hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliye ederken, diğer sanıkların tamamının tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

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