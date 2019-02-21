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FETÖ'nün CHP ve HDP'li vekilleri yönlendirme çabası ByLock'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

Gaziantep'te örgütün "işçi ve köyler" sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen Mehmet Karaduran'ın deşifre edilen ByLock yazışmalarında, örgütün CHP ve HDP milletvekillerini yönlendirmeye çalıştığı ortaya çıktı - ByLock'taki bazı e-mail içeriklerinde HDP'li milletvekilleri hakkında bilgiler yer alması ve örgüte yakınlıkları hakkında yorum yapılması da dikkati çekti - Karaduran'ın ByLock yazışmalarından: - "CHP milletvekillerinden hangisine 'tahşiye' dosyasını soru önergesi olarak verdirebiliriz, esnaf abilerle istişare edip hangisi müsaitse verdirsek" - "Kesinlikle esnaf abiye direkt sorup 'tahşiye' dosyasını Ağbaba eliyle verdirebilir miyiz diye abiyle istişare etmek lazım, CHP'nin elini güçlendirir" - "Ne yaptınız haber yaptınız mı HDP milletvekili ne diyor, HDP'lilere söyleseniz işin üzerine gitsinler, diğer camiler için de ders olur"

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "işçi ve köyler" sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan Mehmet Karaduran'ın deşifre edilen ByLock yazışmalarında, örgütün CHP ve HDP milletvekillerini yönlendirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

FETÖ'nün "Gaziantep bölge imamı" Mehmet Kocatürk'e (firari) bağlı "işçi ve köyler" sorumlusu olduğu iddiasıyla Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Mehmet Karaduran'ın deşifre edilen ByLock içerikleri dava dosyasında yer aldı.

Karaduran'ın kullanıcı adının "mkrdrn31", şifresinin "123.mK", alınan mesaj sayısının 459 ve gönderilen mesaj sayısının 440 olduğu tespit edilen ByLock programında ekli kişiler arasında örgütün "Gaziantep imamı" Murat Elmas'ın (tutuklu) yanı sıra çok sayıda örgüt yöneticisinin yer aldığı belirlendi.

ByLock Tespit ve Değerlendirme Tutanağında sanığın deşifre edilen mesaj içeriklerine de yer verildi.

Mehmet Karaduran'ın (M.K) "Feza Gazetecilik" (FG) adıyla kayıtlı kişiyle 5 Ocak 2016'da yaptığı yazışmalar şöyle:

M.K: CHP milletvekillerinden hangisine "tahşiye" dosyasını soru önergesi olarak verdirebiliriz, esnaf abilerle istişare edip hangisi müsaitse verdirsek

M.K: Bu mesele bizim için çok önemli

F.G: Tamam abi

Karaduran'ın aynı gün Mustafa A. ile yaptığı yazışma:

M.K: CHP milletvekili Veli Ağbaba eliyle "tahşiye" dosyasını mecliste soru önergesi verdirebilir miyiz, ilgili iş adamı yaptırabilir mi?

M.A. (Mustafa A.): Bir soralım abi

M.K: Acilen sorarsanız abi, çok önemli bizim için

M.K: Kesinlikle esnaf abiye direkt sorup tahşiye dosyasını Ağbaba eliyle verdirebilir miyiz diye abiyle istişare etmek lazım, CHP'nin elini güçlendirir

- 13 Ocak 2016'daki yazışmalar

M.K: Mustafa bey tahşiye davasıyla alakalı bilgileri, daha önce sana Haydar beylerin gazete parası olarak gönderdiği yerden yarın alın

M.A: ok

M.K: Mustafa hocam "tahşiye" ile ilgili dosyayı aldınız mı? Gazete parası aldığınız yerden alacaktınız ne oldu bilgi verirseniz seviniriz

M:A: aldım

M.A: takip ediyorum

M.A: neticeyi bildiririm

- 22 Ocak 2016'daki yazışmalar:

M.K: Attığımız mesajın HDP'lilerle paylaşılması

F.G: Tamam abi

M.K: Abi mesajı okudun mu?

M.K: Nurullah bey M. Toğrul'la irtibata geçebilir

M.K: Nurullah beye bir yazsan

M.K: Abi cami imamının vaazını okudun mu?

F.G: Abi kusura bakmayın yoldayım yeni bakabildim. Nurullah bey görüşüyor. Yarın görüştürüp size bilgi veririm

M.K: Abi çok önemli bir not değil mi?

F.G: Abi çok önemli il başkanına da söyleyelim

M.K: Olur neticeyi de anında bizimle paylaşırsanız

F.G: Tamam abi yarın sizi bilgilendiririm

M.K: Ne yaptınız haber yaptınız mı HDP milletvekili ne diyor?

M.K: HDP'lilere söyleseniz işin üzerine gitsinler, diğer camiler için de ders olur

F.G: Tamam abi

- HDP'li milletvekilleri hakkında istihbarat

ByLock'taki bazı e-mail içeriklerinde bazı HDP'li milletvekilleri hakkında bilgiler yer alması ve örgüte yakınlıkları hakkında yorum yapılması da dikkati çekti.

"Altan Tan ve İmam Taşçıer" konu başlıklarıyla 17 Şubat 2016'da gelen iki ayrı e-mail de şu bilgiler yer alıyor:

"Altan Tan: Mardin Midyatlı. Bizi çok iyi bilir, sever fakat 17-25'ten eleştirir. H.'nin bu süreçte kazançlı çıkacağını söyler. GYV ile sıkı irtibatı var. Ali Bulaç (Zaman Gazetesi yazarı-tutuklu) beyin 30 yıllık arkadaşı. Dünya TV'den N.G. bey yanında resmi danışman olarak işe başladı. Türk, Kürt ve Arap yönü var. Sünni, 5 vakit kılar. Babası Beydii bey 80'lerde Diyarbakır cezaevinde işkence ile öldürülmüş. Kardeşi Alaattin beyle müteahhitlik yaparlar. Mardin ve Diyarbakır'da inşaatları var. Oğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde okuyor. HDP içinde gayrimemnunlardan. Yeni bir oluşum ihtiyacı olduğuna inanır. PKK ve HDP'li olmadığını beyan eder. Müslüman Kürt. Kategori: 2, Referans: Aziz İstegün CHA Bölge Müdürü.

İmam Taşçıer: DDK eski başkanı. PKK'lı değil. Federasyon/otonomi savunan çizgiden geliyor. Diyalog iyi. Milletvekilliği öncesi de görüşmeler oldu. Her meseleyi anlatabiliriz. Oğlu İstanbul'da özel bir üniversitede okuyor. Ev tutmuş. Bazen oğluyla beraber kalıyor. Bir de kızı var. Vodafone Diyarbakır bayiliği de var. Sosyalist. Ehl-i Hak. Kategori: 2 Referans: Aziz İstegün."

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY Gaziantep

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