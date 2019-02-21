FETÖ'nün CHP ve HDP'li vekilleri yönlendirme çabası ByLock'ta

M.K: Mustafa hocam "tahşiye" ile ilgili dosyayı aldınız mı? Gazete parası aldığınız yerden alacaktınız ne oldu bilgi verirseniz seviniriz

M.K: Bu mesele bizim için çok önemli

"Altan Tan ve İmam Taşçıer" konu başlıklarıyla 17 Şubat 2016'da gelen iki ayrı e-mail de şu bilgiler yer alıyor:

ByLock'taki bazı e-mail içeriklerinde bazı HDP'li milletvekilleri hakkında bilgiler yer alması ve örgüte yakınlıkları hakkında yorum yapılması da dikkati çekti.

M.K: HDP'lilere söyleseniz işin üzerine gitsinler, diğer camiler için de ders olur

"Altan Tan: Mardin Midyatlı. Bizi çok iyi bilir, sever fakat 17-25'ten eleştirir. H.'nin bu süreçte kazançlı çıkacağını söyler. GYV ile sıkı irtibatı var. Ali Bulaç (Zaman Gazetesi yazarı-tutuklu) beyin 30 yıllık arkadaşı. Dünya TV'den N.G. bey yanında resmi danışman olarak işe başladı. Türk, Kürt ve Arap yönü var. Sünni, 5 vakit kılar. Babası Beydii bey 80'lerde Diyarbakır cezaevinde işkence ile öldürülmüş. Kardeşi Alaattin beyle müteahhitlik yaparlar. Mardin ve Diyarbakır'da inşaatları var. Oğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde okuyor. HDP içinde gayrimemnunlardan. Yeni bir oluşum ihtiyacı olduğuna inanır. PKK ve HDP'li olmadığını beyan eder. Müslüman Kürt. Kategori: 2, Referans: Aziz İstegün CHA Bölge Müdürü.

İmam Taşçıer: DDK eski başkanı. PKK'lı değil. Federasyon/otonomi savunan çizgiden geliyor. Diyalog iyi. Milletvekilliği öncesi de görüşmeler oldu. Her meseleyi anlatabiliriz. Oğlu İstanbul'da özel bir üniversitede okuyor. Ev tutmuş. Bazen oğluyla beraber kalıyor. Bir de kızı var. Vodafone Diyarbakır bayiliği de var. Sosyalist. Ehl-i Hak. Kategori: 2 Referans: Aziz İstegün."

