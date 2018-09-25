Tutar, savunmaya başlamadan önce avukatının hemen arkasında oturmasını talep etti ancak usulde böyle bir uygulama bulunmadığı, avukatın salonda oturacağı yerin belli olduğu gerekçesiyle talebi kabul edilmedi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Tutar ile avukatı ve yakınları katıldı.

Örgütün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Hakkındaki iddianameye ilişkin eleştirilerde bulunan Tutar, "İddianamenin bu haliyle hakkımda kesinlikle beraat vermelisiniz. İddianameye bakıldığında belki birtakım görev suçu işlendiği görülebilir ama terör suçundan ceza vermeye yetmez. Buradan silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi çıkmaz. Çünkü buna ilişkin hiçbir somut delil yok." savunmasını yaptı.

Hakkındaki ByLock tespit tutanağının tutanak niteliği taşımadığını ileri süren Tutar, belgenin polis memurlarının 4 mesaj içeriğine ilişkin yorumundan oluştuğunu savundu ve tutanağı kabul etmediğini söyledi.

Yaptığı telefon görüşmelerinin de iddianameye konulduğunu ancak yalnızca FETÖ'cü olmakla suçlanan kişilere yer verildiğini beyan eden Tutar, "Bunlar Yargıtay, Danıştay, HSYK üyeleri, bunlarla görüşmem gayet normal. Bunlarla değil de Alaattin Çakıcı ile mi, Sedat Peker ile mi görüşseydim." ifadesini kullandı.

Görüşmelerde içeriğin önemli olduğunu belirten Tutar, hakkında algı operasyonu yapılmasına fırsat verdiği gerekçesiyle bu delillerin dosyadan çıkarılmasını istedi.