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FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin Ankara’da 2 dava kaldı

09.12.2020 15:00 | Son Güncelleme:
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin Ankara’da açılan davalardan sonuçlanmayan 2 dava kaldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine yönelik açılan davaların çoğu tamamlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin Ankara’da açılan davalardan sonuçlanmayan 2 dava kaldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine yönelik açılan davaların çoğu tamamlandı. Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin açılan davaların ise görülmesine devam ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin 512 sanık hakkında açılan davada cumhuriyet savcısı, 3 Temmuz’daki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam ediliyor.
Savcı, aralarında TRT baskınını yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor, darbe bildirisini canlı yayında okutan eski Yarbay Ümit Gençer’in de arasında bulunduğu 92 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık Poshor’un, ayrıca "cumhurbaşkanına suikast" suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet, 65 kişiyi "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 10 kişiyi azmettirici sıfatıyla "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından da bin 512 yıla kadar hapsi istendi. Gençer’in de ayrıca 65 kişiyi "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 10 kişiyi "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından bin 512 yıla kadar hapsi talep edildi.
134 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, 9 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, çoğunluğu er 264 sanığın ise beraatını istedi. Firari sanıkların da dosyalarının ayrılması talep edildi.
Savcı, dönemin alay komutanı eski Albay Muhsin Kutsi Barış’ın ise dava kapsamında işlenen tüm suçlardan sorumlu tutulması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Bu kapsamda Barış’ın 65 kişiyi "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 10 kişiyi "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından bin 512 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Barış, Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu nedenle Barış’ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan cezalandırılması talep edilmedi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı davasında istenen cezalar
FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin ise 132 sanık hakkında dava açıldı. Savcı, davanın 12 Kasım 2019’daki duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Aralarında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı olan eski Tuğgeneral Adem Boduroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanlığı eski Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar’ın da bulunduğu 94 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep edildi.
Aralarında eski Tuğgeneraller İbrahim Lütfi Nuhoğlu ve Mücahit Tamer’in de bulunduğu 17 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 20’şer yıla kadar hapisleri istenirken, 2 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15’er yıla kadar hapsi talep edildi. 12 sanığın beraatını, firari sanıkların ise dosyalarının ayrılması istendi.
Bu davada sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması tamamlandı. Mahkemenin, 30 Aralık’ta sanıklar hakkındaki hükmünü açıklaması bekleniyor.
FETÖ’yle ilgili bugün kadar açılan 289 davadan 279’u karara bağlandı.

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