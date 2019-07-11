HABER

FETÖ'nün darbe girişimini lanetleyen Türk iş adamına yargı kumpası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Hollanda'da Türk iş adamı Mehmet Demirel, darbe girişiminden sonra FETÖ ile ilgili paylaştığı mesajlar yüzünden Eylül 2016'da 3 gün gözaltında tutuldu - Demirel: - "Vatanımızı ve milletimizi seven biri olarak demokrasiye karşı bir saygısızlık olduğunu düşündüm ve bu yüzden kendimi tankların önünde buldum" - "Canlı yayında FETÖ'nün lanetli bir terör örgütü olduğunu (söyledim) ve bu teröre destek olan çevremde kim varsa benden uzak durmasını ve bana selam vermemesini istedim" - "Hedefleri darbe girişimi ile ilgili paylaştığım mesajlardan dolayı beni suçlu duruma düşürmek. Yargılamanın insafsız olduğunu düşünüyorum"

ROTTERDAM (AA) - ABDULLAH AŞIRAN - Hollanda'da yaşayan Türk iş adamı Mehmet Demirel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra sosyal medyadan paylaştığı mesajlardan dolayı örgütün yargı kumpasına maruz kaldı.

Ankara'da 2016 yılında tatilde bulunduğu sürede, darbe girişiminde bulunan FETÖ üyelerine karşı mücadele eden Nevşehirli 45 yaşındaki Demirel, darbe gecesi ve sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlar yüzünden Hollanda'da 7 Eylül 2016'da gözaltına alındı.

Hollanda'da yaşayan FETÖ sempatizanları tarafından şikayet edilmesi sonucu tehdit ve provokasyon gerekçesi ile gözaltına alınan Demirel, 3 gün sonra mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Demirel'i paylaştığı mesajların Hollanda'da yaşayan şahıslara yönelik tehdit ve provokasyon içermediği ve şikayette bulunan şahıslara yönelik herhangi bir tehdit unsuruna dair delil bulunmadığı gerekçesi ile şartlı serbest bıraktı.

Demirel, FETÖ'nün darbe girişiminde ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında Türkiye'de tatilde olduğunu belirten Demirel, "Vatanımızı ve milletimizi seven biri olarak demokrasiye karşı böyle bir saygısızlık olduğunu düşündüm ve bu yüzden kendimi tankların önünde buldum." dedi.

Darbe gecesi sabaha doğru Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığına işaret eden Demirel, "Canlı yayında FETÖ'nün lanetli bir terör örgütü olduğunu ve bu teröre destek olan çevremde kim varsa benden uzak durmasını ve bana selam vermemesini istedim. Bunun yanı sıra bu örgütten uzak durmalarını ve devletin ve demokrasinin yanında yer almaları çağrısında bulundum." ifadesini kullandı.

Demirel, yaptığı canlı yayının yanı sıra darbe girişiminden bir gün sonra FETÖ'yle ilgili bazı paylaşımlarda bulunduğunu dile getirdi.

Bu paylaşımlardan dolayı Hollanda'da çoğunluğu kadın olmak üzere 30 civarında FETÖ sempatizanının kendisini polise şikayet ettiğini ifade eden Demirel, şunları kaydetti:

"Beni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin uzun kolu ve Hollanda'da tehlikeli biri olarak şikayet etmişler. Halbuki buna dair ellerinde hiçbir delil yok. Hedefleri darbe girişimi ile ilgili paylaştığım mesajlardan dolayı beni suçlu duruma düşürmek. Yargılamanın insafsız olduğunu düşünüyorum."

Demirel, Hollanda'da 26 yıldır yaşadığını ve hiçbir ceza gerektirecek suçu olmadığına dikkati çekerek, bu zamana kadar hiçbir kişiye karşı tehdit paylaşımında bulunmadığına vurgu yaptı.

Paylaştıklarının darbe girişimi ve FETÖ ile ilgili olduğunu ve bundan da hiçbir şekilde çekinmediğini ve korkmadığına vurgu yapan Demirel, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tatilden Hollanda'ya geri döndüm ve 3 hafta farklı şekilde takip edildikten sonra gözaltına alındım. Üç gün gözaltında tutulduktan sonra mahkemeye çıktım. Mahkemede 'beni niçin gözaltına aldınız, çünkü ben hiçbir kimseyi tehdit etmedim ve kötü bir şey de yapmadım' diye sordum. Sadece FETÖ'ye söylemlerimden dolayı gözaltına alındım. Mahkeme, bir daha böyle bir şikayetin gelmemesi uyarısı ile beni şartlı serbest bıraktı."

Demirel, darbe girişiminin yıl dönümüne yakın bir tarih olan haftaya 19 Temmuz'da ara mahkeme için çağrıldığını, nihai kararın henüz tarihi belli olmayan daha sonra yapılacak bir duruşmada belli olacağını aktardı.

Gözaltına alınmadan bir gün önce De Volkskrant gazetesinden röportaj için iki muhabir geldiğini anlatan Demirel, muhabirlerin kendisinin gözaltına alınacağını söylemelerinin düşündürücü olduğunu sözlerine ekledi.

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Dereler Bursa’ya değer katacakDereler Bursa’ya değer katacak
Diyarbakır’ın dünya resim birincisiDiyarbakır’ın dünya resim birincisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gözaltı Hollanda Mağdur türk iş adamı

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ın cezaları onandı

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kazaya davetiye çıkardı

Trafikte terör estirdi! Herkesin canını hiçe saydı

Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

İçişleri Bakanlığı: 1 0cak-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında 457 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teröre büyük darbe

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Adana'da MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!

MİT ve Emniyetin ortak operasyonunda yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.