FETÖ'nün darbe girişimini lanetleyen Türk iş adamına yargı kumpası

Mahkeme, Demirel'i paylaştığı mesajların Hollanda'da yaşayan şahıslara yönelik tehdit ve provokasyon içermediği ve şikayette bulunan şahıslara yönelik herhangi bir tehdit unsuruna dair delil bulunmadığı gerekçesi ile şartlı serbest bıraktı.

Hollanda'da yaşayan FETÖ sempatizanları tarafından şikayet edilmesi sonucu tehdit ve provokasyon gerekçesi ile gözaltına alınan Demirel, 3 gün sonra mahkemeye sevk edildi.

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında Türkiye'de tatilde olduğunu belirten Demirel, "Vatanımızı ve milletimizi seven biri olarak demokrasiye karşı böyle bir saygısızlık olduğunu düşündüm ve bu yüzden kendimi tankların önünde buldum." dedi.

Darbe gecesi sabaha doğru Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığına işaret eden Demirel, "Canlı yayında FETÖ'nün lanetli bir terör örgütü olduğunu ve bu teröre destek olan çevremde kim varsa benden uzak durmasını ve bana selam vermemesini istedim. Bunun yanı sıra bu örgütten uzak durmalarını ve devletin ve demokrasinin yanında yer almaları çağrısında bulundum." ifadesini kullandı.

Demirel, yaptığı canlı yayının yanı sıra darbe girişiminden bir gün sonra FETÖ'yle ilgili bazı paylaşımlarda bulunduğunu dile getirdi.

Bu paylaşımlardan dolayı Hollanda'da çoğunluğu kadın olmak üzere 30 civarında FETÖ sempatizanının kendisini polise şikayet ettiğini ifade eden Demirel, şunları kaydetti:

"Beni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin uzun kolu ve Hollanda'da tehlikeli biri olarak şikayet etmişler. Halbuki buna dair ellerinde hiçbir delil yok. Hedefleri darbe girişimi ile ilgili paylaştığım mesajlardan dolayı beni suçlu duruma düşürmek. Yargılamanın insafsız olduğunu düşünüyorum."